Handball: TG Rotenburg will „ein neues Kapitel beschreiben“

Von: Alicia Kreth

Künftig wieder in einem Team: Julian Fischer (links) und Lukas Günther, hier noch im Trikot der HSG Werra WHO, kämpfen ab September für die TG Rotenburg um Punkte in der Landesliga Nord. © Alicia Kreth

Eine spannende, dramatische und vor allem nervenaufreibende Saison 2022/23 in der Landesliga Nord liegt hinter den Handballern der TG Rotenburg.

Rotenburg – Doch dieses Kapitel ist beendet, und damit auch die Zeit von Robert Nolte als Trainer in der Fuldastadt. „Meinem Trainerkollegen erkenne ich hoch an, was er hier in Rotenburg jahrelang geleistet hat.

Doch nun möchte ich mit der TG Rotenburg ein neues Kapitel beschreiben“, sagt Mensur Fitozovic, der künftig Noltes Platz auf der Trainerbank einnehmen wird.

Damit geht bei der TGR wieder alles auf Anfang – denn auch das Gesicht der Mannschaft hat sich in der Sommerpause stark verändert. Während Boze und Tomislav Balic, Jan Dobriczikowski und Janik Hagemann dem Verein den Rücken gekehrt haben und sich Luca Hagemann zunächst auf sein Studium konzentrieren will, erhält die Turngemeinde Verstärkung von Sascha Kepert, Rückkehrer Lukas Günther, Francisko Zuparic sowie dem jungen Ukrainer Oleksander Tsymbaliuk, der sich dem Verein zuletzt noch angeschlossen hat.

„Für uns wird es eine Saison, die erneut im Zeichen des Umbruchs steht“, erklärt Fitozovic, der im Kader der ersten Mannschaft weiterhin Stefan Ebenhoch und Julian Fischer begrüßen darf. Dazu rückt auch Sören Bläschke aus der zweiten Mannschaft der TGR, die der gebürtige Bosnier ab Sommer 2022 für ein Jahr in der Bezirksoberliga coachte, in das Landesliga-Team auf.

Die zahlreichen personellen Veränderungen würfelten die Planungen des Vereins während der Sommerpause immer wieder durcheinander. „Die Kaderzusammenstellung war ein mühsames Hin und Her, aber am Ende bin ich zufrieden und zuversichtlich für die neue Saison. Meine Aufgabe ist es nun, schnellstmöglich das System umzustellen und an die neuen Gegebenheiten anzupassen“, weiß Fitozovic, und erklärt: „Wir werden an der Geschwindigkeit unseres Spiel arbeiten und vermehrt auf junge Spieler setzten.“ Das Spiel soll sich so dadurch auch in Richtung des modernen Handballs entwickeln.

Nach der schwierigen Saison 2022/23 wollen die Rotenburger in der neuen Spielzeit so schnell wie möglich den Anschluss an das sichere Mittelfeld herstellen und damit dem Abstiegskampf entgehen. Dafür bereiten sich die TGR-Handballer seit Anfang Juni akribisch auf die neue Saison vor. Aktuell befindet sich das Team in einer zweiwöchigen Trainingspause, ehe es am 1. August weiter mit der Vorbereitung geht. Dann richtet Fitozovic den Fokus auf die Fitness, Trainingsspiele und taktische Maßnahmen. Bislang habe der 53-Jährige aber positive Eindrücke gesammelt.

(Alicia Kreth)