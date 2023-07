Hersfeld-Rotenburg: Fußball-Kreispokal als erste Standortbestimmung

Wiedersehen zum Auftakt: Die Rotenburger um Josue Atayi (rechts) empfangen Sorga/Kathus. © Stefan Kost-Siepl

Der Kreispokal eröffnet am Wochenende mit vier Partien das Spielgeschehen für die kommende Fußball-Saison 2023/24. Den Anfang machen am Samstag, 16 Uhr, in Kleinensee die SG Kleinensee/Widdershausen und die SG Wildeck.

Hersfeld-Rotenburg – Die Gäste stehen nach ihrem Abstieg aus der Kreisoberliga mit dem neuen Mann an der Seitenlinie, Meik Dickmann, vor einem Neuanfang. Es gilt vor allem viele junge Talente, die aus der A-Jugend in den Seniorenbereich gestoßen sind, zu integrieren. Für die Heimelf bietet sich dagegen durchaus die Chance, für eine Überraschung zu sorgen.

Das zeitgleich angesetzte Spiel zwischen dem VfL Heimboldshausen und der FSG Hohenroda sagte der VfL am Donnerstagmittag wegen Personalmangel ab. Hohenroda steht damit bereits als Viertelfinalist fest. Auch das vorgesehene Gemeindeduell zwischen der SG Iba/Machtlos gegen den ESV Ronshausen fällt aus, da die SG kurzfristig zurückgezogen hat.

Mit einem Rotenburger Altkreisderby geht es dann am Sonntag, 15 Uhr, weiter. In Heinebach empfängt die heimische SG die FSG Bebra. Die Alheimer müssen daher gleich zum Auftakt eine harte Nuss knacken, schließlich war die FSG Vizemeister der Kreisoberliga und scheiterte erst in der Relegation am Gruppenliga-Aufstieg. Zudem haben die Eisenbahnstädter, die in diesem Jahr mehr als das Viertelfinale erreichen wollen, mit Rohid Nuri aus der A-Jugend des KSV Baunatal und Christian Dick vom FSV Hohe Luft ihren Kader noch einmal verstärkt.

Zwei Stunden später gastiert Titelverteidiger SG Niederaula/Kerspenhausen beim TV Braach. Der A-Ligist wird versuchen, dem Kreisoberligisten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dagegen will das Team von Trainer Ernest Veapi, nach zwei Finalteilnahmen in Folge, auch in dieser Runde wieder weit vorne landen.

Ebenfalls um 17 Uhr stehen sich auf dem Rotenburger Wittich die beiden A-Ligisten SG Rotenburg/Lispenhausen und SG Sorga/Kathus gegenüber. In der Vorrunde der vergangenen Spielserie teilte man sich die Punkte, in der Rückrunde siegten die Rotenburger mit 2:0. Der Ausgang scheint offen, wobei dem Team von Trainer Martin Köthe wegen dem Heimvorteil und der Vizemeisterschaft die Favoritenrolle zugeschrieben werden muss.

Den Abschluss der ersten Runde bildet dann am Mittwoch, 12. Juli, 19 Uhr, die Partie VfL Philippsthal gegen die SG Aulatal. Ein interessanter Vergleich für den VfL, dem man aufgrund des Zwei-Klassen-Unterschiedes aber nur Außenseiterchancen einräumen darf.

(Thomas Becker)