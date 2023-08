0:1 in Ehrenberg – ESV Hönebach erneut im Pech

Von: Rainer Henkel

Wieder kein Erfolg: Der ESV Hönebach – hier Jan-Luca Schwachheim am Ball im Spiel gegen Großenlüder – unterlag spät in Ehrenberg. © Stefan Kost-Siepl

Ist das bitter, ESV Hönebach! Der Fußball-Gruppenligist kassierte trotz einer klaren Leistungssteigerung mit dem 0:1 (0:0) bei der SG Ehrenberg im vierten Spiel die vierte Saisonniederlage und bleibt damit am Tabellenende.

Ehrenberg – Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Daniel Heil in der Nachspielzeit. Nach Abstimmungsproblemen in der Hönebacher Hintermannschaft kam er aus 16 Metern flach zum Abschluss. Weitaus schlimmer aber für die Gäste wiegt die mutmaßlich schwere Knieverletzung, die sich Mitelfeldmann Kai Wollenhaupt in der 88. Minute zuzog. „Er hat sich das Knie verdreht, ich befürchte eine ernsthafte Verletzung“, sagte Trainer Enis Adrovic, der sich in der Schlussphase um seinen Spieler kümmerte und daher das entscheidende Tor gar nicht selbst sah.

Zunächst hatte Adrovic seine Mannschaft stark verbessert gegenüber den vergangenen Auftritten gesehen. „Wir hatten das Spiel die erste halbe Stunde über komplett unter Kontrolle“, erklärte er. „Das war ein klarer Schritt nach vorn für uns.“

Doch die Dominanz endete ein ums andere Mal an der Strafraumgrenze. „Dort fehlen uns dann die Ideen, wir müssen unbedingt effektiver werden“, benannte Adrovic das Problem, das seine Mannschaft schon in den Spielen zuvor nachhing. Erst drei Tore hat sie bislang geschossen - neben Kerzell damit das harmloseste Team der Liga. „Wir hatten dann trotz der Überlegenheit auch keine Torchance, die man wirklich nennen müsste. Wir waren einfach nicht zwingend genug. Wir hätten uns mehr und besser bewegen müssen. So hat uns der Ballbesitz nichts genutzt“, urteilte der Trainer, der nun hofft, dass sich wenigstens der Aufwärtstrend fortsetzt - und Kai Wollenhaupts Verletzung vielleicht nicht so schwerwiegend ist wie befürchtet.

Ehrenberg: Meinecke - Jestädt, Keidel, Goldbach, Heim (77. Heil), Vorndran, Schäfer, Breunig, Greifzu, Diel, Hartung. Hönebach: N. Katzmann - Kallenbach, Herbig, M. Schmidt, Krüger, Emmerich, Schwachheim, Kunze, T. Lindemann (46. Wollenhaupt, 88. Ebeling), M. Katzmann (81. Störl), Schwarz Tor: 1:0 Heil (90.+4)

(Rainer Henkel)