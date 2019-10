ESV Hönebach unterliegt bei der FSG Bebra 2:3

In der Fußball-Kreisoberliga Hersfeld-Rotenburg hat es Spitzenreiter Hönebach erwischt. Die Elf von Tino Jäger unterlag in einem hart geführten Derby beim Verfolger FSG Bebra 2:3.

Der kurz zuvor erst eingewechselte Bebraer Martin Silbermann sah in der Nachspielzeit die rote Karte. Die Hönebacher hatten die erste halbe Stunde weitgehend bestimmt, übergaben aber nach dem Ausgleich durch Romeo Onetios Strafstoß (31.) das Kommando an die kampfstarken Bebraner.

Die SG Wildeck hat derweil ihre Heimstärke erneut und Beweis gestellt und sich gegen die glücklosen Heinebacher 3:2 durchgesetzt.

In der Kreisliga A 1 hielt der ESV Ronshausen gegen Spitzenreiter Neuenstein 40 Minuten lang mit und geriet dann doch noch mit 1:6 unter die Räder.

Männer Gruppenliga: Schlüchtern/Elm - Freiensteinau 1:3, Großenlüder - Hosenfeld 4:1, FT Fulda - Bronnzell 0:1, Künzell -Hünfeld II 3:4, Kerzell - Thalau 3:1, Elters/Eckweisbach/Schwarzbach - Müs 0:0, Oberzell/Züntersbach - Aulatal 2:3. Kreisoberliga Nord: Niederjossa/Breitenbach - Niederaula/Kerspenhausen 0:4, Wildeck - Heinebach/Osterbach 3:2, FSG Bebra - Hönebach 3:2. Kreisliga A 1: Friedlos -Nentershausen/Weiß./Solz 4:3, Ronshausen - Neuenstein 1:6. Kreisliga B 1: Mecklar/Meckb./Reilos II - Niederjossa/Breitenbach II 1:5, Wildeck II - Heinebach/O. II 1:0, FSG Bebra II - Hönebach II 2:2. Kreisliga B 2: Sorga/Kathus II - Baumbach 2:6, Werratal II - Festspielstadt/SVA/SpVgg. Hersfeld 3:5, Iba/Machtlos - Heimboldshausen 4:1, Raßdorf - Burghaun II 0:2, Unterhaun II - Wölfershausen 1:3. Kreisliga C: Hattenbach II - Heenes/Kalkobes III 6:2. Frauen Gruppenliga: Lispenhausen - Dittlofrod/Körnbach 1:4, Rückers - Poppenhausen 1:2, Ransbach - Gläserzell II Wertung 0:3, Freiensteinau II - Lautertal 0:0. twa Berichte zum Donnerstag-Spieltag lesen Sie in unserer gedruckten HNA-Samstagausgabe. Wegen des Feiertags erscheint die Zeitung am Freitag nicht.