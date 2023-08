Fußball-Kreisoberliga: FSG Bebra startet mit klarem Sieg

Verbissener Zweikampf: Die Bebraner (in Weiß) hatten aber am Ende keine Mühe mit Aufsteiger Jossatal. © Rainer Henkel

Ein torreicher Auftakt in der Kreisoberliga Fulda Nord macht Lust auf mehr.

Hersfeld-Rotenburg – Dabei ragte der 8:1-Erfolg der SG Haunetal gegen die SG Ludwigsau heraus. Vizemeister FSG Bebra startete mit einem 4:1 gegen die zweite neue Spielgemeinschaft FSG Jossatal in die neue Runde. Dagegen musste sich die SG Gudegrund bei der Steinbacher Reserve mit 0:

5 geschlagen geben. Aufsteiger Werratal unterlag Hohenroda, während Neuling, Michelsrombach/Ruolphshan bereits am Freitag einen 3:2 Derbysieg gegen Burghaun feierte. Gruppenligaabsteiger Hohe Luft zog zu Hause gegen Dittlofrod/Körnbach mit 1:3 den Kürzeren.

SV Steinbach II - SG Gudegrund 5:0 (2:0). Die Gäste, immer wieder angetrieben von Spielertrainer Maik Leidorf, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, offenbarten aber Schwächen im Torabschluss, was am Ende ausschlagend für den torlosen Auftakt der Gudegrunder war. Auf der Gegenseite war die konsequente Chancenverwertung der Heimelf der Schlüssel zum Erfolg. Tore: 1:0 Mirco Bott (9.), 2:0 Manuel Kerst (11., Eigentor), 3:0 David Fladung (61.), 4:0 Louis Quanz (67.), 5:0 Bott (80).

SG Ludwigsau - SG Haunetal 1:8 (1:5). Die heimische Abwehr erwies sich nicht als stabil, und der Kampf wurde zu wenig angenommen. „Wir haben heute Lehrgeld bezahlt, daran müssen wir in der nächsten Woche arbeiten“, so Ludwigsaus Keeper Benedikt Koch. Die Vorstellung seines Teams war eine andere, aber nach dem Pausenrückstand konnte man trotz Kampf im zweiten Spielabschnitt keine Resultatsverbesserung erzielen. Bei den Gästen ragte Parwes Adel mit vier Treffern heraus. Tore: 0:1 Adel (9.), 0:2 Volodymyr Makovii (10.), 0:3 Cino Schwab (15.), 0:4 Sebastian Schmidt (24.), 0:5 Adel (30.), 1:5 Pascal Augustin (34.), 1:6 Adel (57.), 1:7 Makovii (63.), 1:8 Adel (77.).

SG Werratal - FSG Hohenroda 0:2 (0:0). Vor imposanter Zuschauerkulisse neutralisierten sich in der ersten Hälfte beide Teams weitestgehend. Nach einem Freistoß schalteten die Gäste schnell um und erzielten die Führung. Danach versuchte die Heimelf noch einmal die Wende herbeizuführen, doch es fehlte die Durchschlagskraft nach vorn. Versuche aus der zweiten Reihe waren am Ende zu wenig. Unterm Strich machten die Gäste aus wenigen Möglichkeiten zwei Treffer und nahmen nicht unverdient die Punkte mit nach Hause. Tore: 0:1 Tobias Nensel (74.), 0:2 Jonas Strube (83.). Rot: Daniel Methner (82., SGW).

FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen - SG Niederaula/Kerspenhausen 0:2 (0:0). Über die gesamte Spielzeit stellten die Gäste die bessere Elf und gingen als verdienter Sieger vom Feld. Die Heimelf hatte Glück, dass Torjäger Fabian Koch im ersten Spielabschnitt nur Lattenkreuz und Pfosten traf, sonst wäre die Partie schon vor der Pause entschieden gewesen. Die wenigen Chancen, die sich die FSG erarbeiteten konnte, brachten nicht den erwünschten Erfolg. Tore: 0:1 Luis Veapi (67.), 0:2 Koch (72., FE).

SG Friedewald/Ausbach - ESV Weiterode 1:1 (1:1). Die Anfangsphase gehörte den Platzherren, die auch zunächst verdient durch Torjäger Leon Langhans in Führung gingen. Mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Julian Schmidt kippte die Partie, und der ESV bekam Oberwasser und kam zum Gleichstand. Insgesamt operierten beide Teams im Dauerregen zu oft mit langen Bällen, die kein ordentliches Spiel aufkommen ließen. „Unterm Strich können wir nach dem Ausfall von zwei Leistungsträgern mit dem Punkt zufrieden sein“, so das Fazit von Betreuer Luca Langhans. Tore: 1:0 Langhans (25.), 1:1 Alexandru Pescaru (34.). Rot: Kerem Kardas (84., ESV).

FSV Hohe Luft - SG Dittlofrod/Körnbach 1:3 (1:2). Trotz der Niederlage war Betreuer Timo Reidt mit der Leistung seiner Elf zufrieden. 15 gelbe Karten unterstreichen eine hart umkämpfte Partie, in der ordentlich Feuer drin war. Pasqual Belosicky und Matthias Wolf verpassten in den Anfangsminuten die Führung, ehe auf der Gegenseite Leonhard Käsmann wieder einmal seine individuelle Klasse unterstrich und gleich zweimal einnetzte. Im zweiten Spielabschnitt tat sich dann nicht mehr viel, in der die Platzherren sich keine zwingenden Chancen mehr erarbeiten konnten. Tore: 0:1 Käsmann (25.), 1:1 Schmied (32.), 1:2 Käsmann (44.), 1:3 Luca Abel (68.).

FSG Bebra - FSG Jossatal 4:1 (4:1). Darian Jung war mit seinen zwei Treffern der Garant für einen erfolgreichen Saisonstart der Eisenbahnstädter. Dabei spielte der furiose Auftakt nach nur zwei Minuten den Gastgebern vollends in die Karten. Obwohl man spielbestimmend war, war höchste Wachsamkeit bei Kontern der Gäste von Nöten. Auch nach dem Wechsel dominierten die Platzherren, die wegen Urlaub und Krankheit auf acht Akteure verzichten mussten. Tore: 1:0 Zweininger (2., ET), 1:1 Moritz Ickler (18.), 2:1 Tomislav Labudovic (29., FE), 3:1, 4:1 Jung (44., 45.).

SG Michelsrombach/Rudolphshan - SV Rot Weiß Bughaun 3:2 (2:0). Der Aufsteiger startete gut in die Partie, war zumindest in der ersten Hälfte das bessere Team und vergab bereits in der Anfangsphase einen Elfmeter. Mark-Kevin Döbler scheiterte an Keeper Robert Möchel. Im zweiten Spielabschnitt fehlten dann den Platzherren ein wenig die Körner, und sie mussten in der letzten halben Stunde um den Sieg zittern. Zum Schluss nahm das Derby dann noch einmal Fahrt auf. Tore: 1:0 Tobias Hammerl (24.), 2:0 Daniel Wehner (31.), 2:1 Fabian Hutfless (48.), 3:1 Felix Kircher (90.), 3:2 Hutfless (90.+4).

(Thomas Becker)

Überlegenheit in der Luft: Die Hohenrodaer (in Schwarz) siegten bei Werratal. © Tamsyn Axt-Bäuml