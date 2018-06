Heinebach/Osterbach schafft Sprung in Kreisoberliga

Erst abwehrstark, dann stimmgewaltig: So präsentierten sich die Spieler der SG Heinebach/Osterbach am Mittwochabend in Ausbach. Der zweite Sieg im zweiten und letzten Relegationsspiel machte ihren Traum vom Aufstieg in die Kreisoberliga wahr.

Ausbach. Willkommen in der Fußball-Kreisoberliga, SG Heinebach/Osterbach! Mit einem 2:1 (2:0) bei der SG Ausbach/Friedewald gelang am Mittwoch in der Relegation der zweite Sieg und große Wurf.

Prunkstück der Heinebacher war - wie so oft in der für sie nun beendeten Saison - ihre starke Abwehr. Das war auch nötig gegen die SG Ausbach/Friedewald. Die war von Beginn an heiß und zog in allen Mannschaftsteilen ein bemerkenswertes Pressing auf. Die Elf von Coach Martin Stein hatte deutlich mehr Ballbesitz. Doch es fehlte ihr an Durchschlagskraft. Oder anders ausgedrückt: Sie biss sich an der Heinebacher Deckung die Zähne aus.

Der erste nennenswerte Konter der Mannschaft von Trainer Martin Köthe führte zu einem Eckball, den Linksfuß Meik Villa zum 0:1 direkt verwandelte. Er zirkelte den Ball ins lange Eck (9.).

Richters erste Glanztat

Der Gastgeber wirkte individuell stärker, die Alheimer funktionierten als Team, und so entwickelte sich ein Klassespiel. Köthes Team versuchte sich immer wieder, mit weiten Pässen zu befreien. In der 17. Minute zeigte Heinebachs Keeper Jan Niklas Richter beim Schuss von Dawd Hasan seine erste Glanztat. Nach einer Trinkpause (18.) feuerte Martin Stein sein Team an: „Die können dem Druck nicht standhalten, der nächste sitzt.“ Tat er aber nicht, denn Dawd Hasans Ball flog knapp vorbei (33,).

Auf der Gegenseite verpassten die Alheimer das mögliche 0:2, als sie einen Konter nicht gut genug ausspielten (35.). Der nächste Gegenstoß aber saß: Nach einem langen Pass von Daniel Frank köpfte Kambach zum 0:2 ein (42.). Auch bei diesem Gegentreffer sah Keeper Nils Rüger nicht gut aus.

In der 53. Minute fiel der 1:2-Anschlusstreffer. Denis Masic wurde im Strafraum berührt, fiel geschickt, und der sonst souveräne Schiedsrichter Krones zeigte auf den Punkt. Julian Schmidt nahm das Geschenk an.

Die Gastgeber machten weiter mächtig Dampf, hatten aber Glück, dass bei einem Konter Kambachs Flanke nur auf der Latte landete (70.). Kurz danach lag wieder das 1:3 in der Luft: Marcel Stöcker hatte sich schön durchgesetzt, doch statt abzuspielen, verzettelte er sich (78.).

Dann war wieder die SG Ausbach/Friedewald am Zug. Patrick Stoerl zog von der Strafraumgrenze ab, doch wieder war Keeper Richter im Bilde (81.).

Beiden Teams merkte man in der Endphase den Kräfteverschleiß an. Den etwas frischeren Gastgebern boten sich dennoch Chancen zum Ausgleich. Zuerst scheiterte Fabian Kempka mit seinem Flachschuss an Richter (89), dann spitzelte Masic die Kugel Richtung Tor - doch wieder war Richter zur Stelle (90.).

Jubel in Rot

Schließlich verfehlte noch ein Kopfball von Fabian Kempka nach einer Tewes-Flanke den Heinebacher Kasten (90.+3). Dann war Schluss. Der Rest war Jubel der Männer in Rot.

Nach zwölf Jahren hatten sie die SG Heinebach/Osterbach wieder in die Kreisoberliga gehievt.

Von Burghard Hauptmann