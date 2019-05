Die Gastgeber von der JSG Rotenburg/Lispenhausen jubeln

Die JSG Rotenburg/Lispenhausen hat ihren Kreisentscheid beim HNA/EAM-Cups vor dem JFV Ulfetal gewonnen.

VON THOMAS WALGER

Lispenhausen – Das gastgebende Team des Trainerduos Marco Gerlach/Manuel Jeppe setzte sich im spannenden, gutklassigen Finale des Kreises Hersfeld-Rotenburg mit 2:0 gegen den JFV Ulfetal durch. Der Sieger zieht in die Endrunde dieses großen Regionalturniers ein, die bereits am Samstag in Obermelsungen ausgetragen wird. Die beiden besten Teams werden dann voraussichtlich im Kasseler Auestadion den Cupgewinner ausspielen.

Manche der Kinder werden am Samstagmorgen große Augen gemacht haben, denn vielerorts in Waldhessen lag Schnee. Und bei Temperaturen um zwei Grad spielen die Kleinen sonst in der Halle und nicht im Freien.

Um 10 Uhr, eine Stunde vor dem Anpfiff, gab Manuel Jeppe Entwarnung. „Das sind doch Fußballer“, sagte er - keines der acht gemeldeten Teams hatte abgesagt. Die Verantwortlichen der JSG hatten sich auch alle Mühe gegeben und sogar ihren hölzernen Bungalow neben dem Sporthaus beheizt. So konnte sich zwischen den Spielen aufwärmen, wer das wollte. Am frühen Mittag zeigte sich dann auch die Sonne und sorgte doch noch für bestes Fußballwetter.

In der Vorrunde setzten sich in den beiden Gruppen jeweils Teams durch, die zum Favoritenkreis zählten. Die FSG Bebra und die JSG Solztal hatten allerdings gegen Ulfetal (0:3) beziehungsweise gegen Rotenburg/Lispenhausen (0:1) Niederlagen erlitten, die sie in die „Goldgruppe“ mitnehmen mussten. Ihre beiden Bezwinger hatten damit bereits drei Pluspunkte auf der Habenseite.

Als die Bebraner dann 0:4 gegen die immer stärker auftrumpfende JSG Rotenburg/Lispenhausen verloren hatte, war ihr Traum vom Ticket für Obermelsungen geplatzt. Gleiches gilt für die Solztaler, die sich dem JFV Ulfetal mit dem gleichen Resultat beugen mussten.

Damit wurde das letzte Gruppenspiel zwischen der JSG Rotenburg/Lispenhausen und dem JFV Ulfetal zu einem echten Finale. Den Ulfetalern hätte bereits ein Remis zum Weiterkommen gereicht, weil ihre Tordifferenz um einen Treffer besser war.

Und um ein Haar wären sie auch in Führung gegangen, doch der Pfosten verhinderte diese. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und nahmen dann das Heft mehr und mehr in die Hand. In der fünften von zwölf Spielminuten brachte Marlon Gerlach die JSG dann auch mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Front. Jonathan Buberl legte das 2:0 nach. Die Ulfetaler verpassten den möglichen Anschluss, als der starke Henry Jeppe nach Stefan Kliwers feinem Hackentrick auf der Linie rettete.

„Im Moment treffen wir eben“, freute sich Rotenburgs Trainer Marco Gerlach. Sechs verschiedene Schützen haben am Samstag für sein Team ins Netz getroffen.

Einige Mannschaften waren ersatzgeschwächt in Lispenhausen angereist, zum Beispiel der JFV Bad Hersfeld. Ein Ulfetaler Junge wusste das nicht und wunderte sich, dass die Hersfelder diesmal eher schwach waren. „Die haben ihre besten Spieler entlassen“, erklärte ihm ein Teamkollege im Brustton der Überzeugung.

Neben der FSG Bebra war auch die JSG Heringen mit kleinem Kader gekommen. Während eines Spiels rannte der Werrataler Trainer zu seiner Bank und wollte wechseln. Lachend drehte er wieder ab und sagte: „Mann, ich hab´ doch ganz vergessen, dass ich gar keinen Einwechselspieler dabei habe.“