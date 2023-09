Gudegrunds Fußballer wollen Serie ausbauen

Von: Rainer Henkel

Einen Schritt schneller: Weiterodes Tom Wagner (links) im Duell mit dem Bebraner Manuel Schmidt. Weiterode hat zwei Spiele vor der Brust, Bebra die schwierige Aufgabe bei Dittlofrod/Körnbach. © Stefan Kost-Siepl

Es läuft bei der SG Gudegrund in der Fußball-Kreísoberliga: Nach der 0:5-Auftaktklatsche in Steinbach verlor die Mannschaft von Spüielertrainer Maik Leidorf keine Partie mehr, die letzten drei Partien wurden gewonnen, seit fünf Halbzeiten ist die SG ohne Gegentor.

Hersfeld-Rotenburg – Jetzt kommt der Tabellenletzte SG Ludwigsau nach Niedergude. Anstoß dort ist am Sonntag um 15 Uhr. „Dass wir das erste Spiel so deutlich verloren haben, war heilsam für die Mannschaft“, glaubt Maik Leidorf. „Da wurde jedem klar: Mit halber Kraft kommt man nicht weit.“ Die Folge: eine Leistungssteigerung und verdiente Siege. Leidorf: „Da haben wir Teamspirit entwickelt.“ Auch gegen Ludwigsau sei den Spielern bewusst, dass sie eine starke Leistung abliefern müssten. „Ludwigsau wird sich irgendwann in die Klasse eingefunden haben, dann wird es interessant“, sagt der Trainer, der wohl den kompletten Kader zur Verfügung hat.

Im Derby zog der ESV Weiterode den Kürzeren. Das 0:3 bei der FSG Bebra vor Wochenfrist war eine deutliche Angelegenheit. Nun bieten sich der Elf von Trainer Andy Rygula gleich zwei Gelegenheiten zur Wiedergutmachung vor eigenem Publikum. Zunächst ist am Freitag die SG Dittlofrod/Körnbach zu Gast (19 Uhr), ehe am Sonntag ab 15 Uhr die FSG Jossatal ihre Visitenkarte beim ESV abgibt.

Schwere Brocken für den Tabellenzehnten: Dittlofrod ist noch ungeschlagen und möchte sicher an Tabellenführer Bebra dranbleiben, Jossatal ist ebenfalls gut in die Serie gestartet und hat sich im oberen Mittelfeld festgesetzt. Selbiges dürfte für die Weiteröder aus dem Blickfeld geraten, wenn nicht mindestens ein Dreier am Wochenende herausspringt.

Die FSG Bebra grüßt wieder von der Tabellenspitze. Zu fünf Siegen und einer Niederlage gesellt sich das beeindruckende Torverhältnis von 23:4. Das Gastspiel beim Dritten Dittlofrod/Körnbach (Sonntag, 15 Uhr, Dittlofrod) ist das Spitzenspiel des Spieltags.

Riesenpech hatte zuletzt Dittlofrods Leonard Käsmann. Er erlitt gegen Werratal im Zweikampf einen Mittelfußbruch. „Er hat zwar noch bis zum Ende gespielt, aber danach ist der Fuß immer dicker geworden“, sagt Andreas Kircher aus der Abteilungsleitung. Käsmann wird bis zur Winterpause ausfallen.

Friedewald/Ausbach konnte sich zuletzt darüber freuen, dem Ex-Spitzenreiter Steinbach II, der am Samstag Kiebitzgrund/Rothenkirchen um 17.30 Uhr empfängt, ein torloses Remis abgetrotzt zu haben. Viermal gab es für die „Schneegänse“ ein Unentschieden in dieser Saison.

Es hätte in einigen Spielen mehr sein können, stellt Trainer Mike Lindemann fest. „Wir hätten nur die Chancen besser nutzen müssen, dann würden wir vier Punkte mehr haben und im Mittelfeld stehen.“

Momentan muss der Coach wieder auf eine komplette Sturmreihe verzichten. Nushi (im Urlaub), Jäger und Leon Langhans länger verletzt: „Ich muss im Angriff improvisieren“, sagt der Coach, der sich als Ziel für das Wochenende vorgenommen hatte, nicht zu verlieren.

