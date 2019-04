Nierenriss - Heinebachs Fabio Witzke im Zweikampf schwer verletzt

Vom Fußballplatz auf die Intensivstation - Fabio Witzke wird in dieser Saison nicht mehr das Tor seiner Mannschaft hüten können.

VON THOMAS WALGER

Zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegs- und einen Zähler auf den Relegationsplatz weist Fußball-Kreisoberligist SG Heinebach/Osterbach auf. Das Team braucht jeden Punkt, auch und gerade am Oster-Wochenende. An dem steht heute ab 16 Uhr das Kellerduell in Niederjossa an, ehe am Montag der SV Steinbach II zu Gast sein wird.

Doch in den vergangenen Tagen haben die Alheimer weniger an Fußball, als vielmehr an ihren Torhüter Fabio Witzke gedacht. Er hatte sich am vegangenen Sonntag in Eiterfeld schwer verletzt. Nach einer scharfen Hereingabe war ein Gegner im Kampf um den Ball in Fabio Witzke hineingerutscht, berichtet Heinebachs Trainer Martin Köthe. Der Keeper ließ sich wegen starker Schmerzen auswechseln. Noch in Eiterfeld stellte er Blut im Urin fest, sagt Klubchef Holger Bachmann. Ein Teamkollege brachte ihn daraufhin nach Rotenburg ins Krankenhaus. Von dort wurde er sofort mit dem Notarztwagen auf die Intensivstation des Hersfelder Klinkums gebracht. Diagnose: Nierenriss.

Nach zwei Tagen gab es eine erste Entwarnung, Fabio Witzke kam auf die normale Station. Nun hoffen seine Teamkollegen, dass er schnell wieder gesund wird. Das Tor seiner Elf kann er in dieser Saison nicht mehr hüten.