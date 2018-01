Rotenburger starten gegen Dittershausen ins neue Jahr

+ Jetzt trägt nur noch einer von beiden Gelb: Moritz Gerlach (links) kehrt mit der TSG Dittershausen in die Rotenburger Großsporthalle zurück, wo Christian Eimer nach langer Verletzungspause für die TGR wieder ins Geschehen eingreifen möchte. Fotos: Walger

Rotenburg. Das erste Punktspiel des Jahres steht für die Landesliga-Handballer der TG Rotenburg an. Sie empfangen am Samstag um 17.30 Uhr in der heimischen Großsporthalle Schlusslicht TSG Dittershausen.