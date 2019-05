Sebastian Jaschinski übernimmt TGR-Frauen

Nach dem Klassenerhalt steht nun auch fest, wer das Team trainieren wird. Seit Samstag ist klar, dass die Handballerinnen der TG Rotenburg weiter in der Landesliga spielen werden.

Denn einen vierten Absteiger aus dieser Klasse gibt es nach dem Relegations-Erfolg des Drittligisten Ober-Eschbach nun doch nicht.

Jetzt hat die TGR auch den Namen ihres Trainers für die nächste Punkterunde bekanntgegeben: Sebastian Jaschinski wird Simone Larsen Poulsen beerben. Die Dänin übernimmt - wie bereits gemeldet - von Harald Wolf die Sportliche Leitung.

In die Suche nach einem neuen Coach hatte Wolf seine Nachfolgerin bereits eingebunden. „Harald und ich sind glücklich mit der Entscheidung“, sagt Simone Larsen Poulsen. „Sebastian Jaschinski ist schon lange im Frauenbereich tätig. Er hat viele Jahre unter widrigen Umständen den Damenbereich bei der WHO aufrechterhalten“, sagt Harald Wolf und ergänzt: „Er wohnt um die Ecke in Lispenhauen und ist ein feiner Charakter. Ich denke, dass er einen guten Zugang zu den Mädels finden wird.“ twa Foto: THOMAS WALGER