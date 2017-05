Simone Larsen Poulsen wird

In Aktion: Simone Larsen Poulsen, hier noch im Kirchhofer Trikot. Archivfoto: Kasiewicz/nh

Rotenburg. Ehemalige Kirchhoferin tritt beim Frauen-Handball-Landesligisten die Nachfolge von Jonggi Pasaribu an.

Die 27-jährige Dänin Simone Larsen Poulsen hat soeben als Spielerin mit der SG Kirchhof den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft - und sie lebt sogar in Rotenburg. Denn sie ist die Lebensgefährtin von TGR-Handballer Daniel Holl. Der Sportliche Leiter der FSG Waldhessen, Harald Wolf, ist froh, dass die Nachfolge von Jonggi Pasaribu geregelt ist - und er in Poulsen sogar einen Hochkaräter präsentieren kann.

Seit einem Jahrzehnt Profi

Seit zehn Jahren ist die Skandinavierin Profihandballerin. Vor ihrer Kirchhofer Zeit spielte sie für Bietigheim in der 2. Bundesliga. Nun möchte sie gerne etwas kürzer treten, und da kam die Anfrage von der FSG offenbar gerade gelegen. In erster Linie soll Simone Larsen Poulsen bei ihrer neuen Station als Trainerin arbeiten. Die Spielmacherin soll aber auch auf dem Feld im zentralen Rückraum zum Einsatz kommen, teilte Harald Wolf mit. (twa)