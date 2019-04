Urosevics FSG Bebra kassiert spätes Gegentor

Zwei Fußball-Nachholspiele fanden gestern in Waldhessen statt. Dabei unterlag Kreisoberligist FSG Bebra beim Aufstiegsaspiranten SG Aulatal durch ein spätes Tor.

In der Kreisliga A 1 baute die SG Wildeck ihre Führung weiter aus. Sie bezwang in Obersuhl den TV Braach 2:0, was die Chancen der Gäste auf Rang zwei sinken lässt.

Kreisoberliga

SG Aulatal - FSG Bebra 1:0 (0:0).Personelle Not macht erfinderisch. Mit einem schmalen Kader waren die Bebraner nach Kirchheim gefahren. Nur Thiryut Kaewsung und Tim Hollstein saßen auf der Ersatzbank - aber kein zweiter Torhüter. Denn Trainer Andelko Urosevic hatte kurzerhand Reservekeeper Christopher Hesse zwischen die Pfosten beordert und den etatmäßigen Schlussmann Patrick Jahn als Feldspieler in die Anfangsformation gestellt.

Die FSG zog sich sehr achtbar aus der Affäre. Hesse hielt seinen Kasten bis zur 83. Minute sauber. Dann aber fiel das 1:0, und die Bebraner, die ohne die Schmidt-Brüder auskommen mussten, fuhren mit leeren Händen heim.

Tor:1:0 Heiko Richhardt (83.).

Kreisliga A 1

SG Wildeck - TV Braach 2:0 (2:0).Ein Doppelschlag führte nach nicht einmal einer halben Stunde zur Vorentscheidung. In der eher ereignisarmen Partie, die beide Kontrahenten ersatzgeschwächt bestreiten mussten, dominierte der Tabellenführer, der auch ein leichtes Chancenplus verzeichnen konnte.

Tore: 1:0 Martin Schad (27.), 2:0 Yannik Rimbach (29.). twa