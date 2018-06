Waldhessen trauen Joachim Löws Mannschaft viel zu

Umfrage zur Fußball-WM

Wenn Schwarz, Rot und Gold dominieren: Auch die waldhessischen Fans würden beim Public Viewing, wie hier in Bebra, gerne wieder Siege von Neuer und Co. bejubeln. Viele heimische Fußballer sehen den kommenden Wochen zuversichtlich entgegen.

Rotenburg. Wie stehen die Chancen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland? Vor dem Start der Elf von Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag um 17 Uhr gegen Mexiko haben wir uns in der Kickerszene des Altkreises Rotenburg umgehört. Das Ergebnis: Die Zuversicht überwiegt deutlich.