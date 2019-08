Weiteröder atmen nach erstem Dreier auf

Der erste Freitag-Spieltag liegt hinter den Hersfeld-Rotenburger Kreisoberliga-Kickern. Die ersatzgeschwächten Heinbacher kassierten dabei eine Heimniederlage. Ungeschlagen bleiben unter anderen Wildeck und Hönebach.

SG Heinebach/Osterbach - FSV Hohe Luft 1:3 (1:1).Ein intensives Spiel, in dem der Gastgeber das Fehlen von sechs Stammspielern nicht kompensieren konnte. Hohe Luft nutzte individuelle Fehler des Gegners.

Tore: 1:0 Bastian Stöcker (3., FE), 1:1 Johann Eirich (22.), 1:2 Harry Braun (60.), 1:3 Johann Eirich (66.).

Rasdorfer SC - SG Wildeck 2:2 (1:2).Während der Gastgeber auch nach dem dritten Heimspiel auf seinen ersten Sieg wartet, bleibt Aufsteiger Wildeck ungeschlagen und hat jetzt sieben Zähler auf seinem Konto. Ein gerechter Ausgang, denn die Partie verlief ausgeglichen.

Tore: 0:1 Christian Winter (9.), 1:1 Cornelius Wald (29.), 1:2 Fabian Opitz (39.), 2:2 Niklas Schwalbach (68., FE).

Rot: Fabian Opitz (Wildeck, 80., Tätlichkeit).

FSG Hohenroda - SG Festspielstadt/SVA/SpVgg. Hersfeld 0:2 (0:0).Auch beim Gast stehen jetzt sieben Punkte zu Buche; die FSG Hohenroda indessen wartet noch auf ihren ersten Dreier der Saison. Hersfeld nutzte seine Vorteile, das zeigte sich nicht zuletzt bei den wenigen Torchancen. Die FSG hatte diesbezüglich wenig zu bieten.

Tore: 0:1 Pasqual Belosicky (52.), 0:2 Yasin Kahya (77.).

SG Haunetal - ESV Hönebach 1:2 (0:1). Haunetal musste kurzfristig auf Parwes Adel verzichten und sein System umstellen. Eigentlich war’s in der ersten Hälfte ein klassisches 0:0-Spiel – bis Daniel Fohr ein Fehler unterlief und Marcel Katzmann das zur Führung nutzte. „Mit unserer Einstellung war ich in der ersten Halbzeit nicht zufrieden“, sagte Haunetals Spielertrainer Denis Masic. Bis er in der zweiten Halbzeit selbst für den Ausgleich sorgte: Nach Fabian Reuls Flanke traf er per Kopf. Später scheiterte Masic in einer Eins-gegen-eins-Situation am stark haltenden Gästekeeper Nils Katzmann.

Das Siegtor aber fiel auf der Gegenseite: Der Ex-Widdershäuser Fabian Budesheim verwandelte einen Foulelfmeter. „Bei uns ist noch alles okay“, fügte Masic an, „jetzt werden wir versuchen, am Sonntag in Hersfeld etwas zu holen“.

Tore: 0:1 Marcel Katzmann (27.), 1:1 Denis Masic (53.), 1:2 Fabian Budesheim (75., FE).

ESV Weiterode - SG Niederaula/Kerspenhausen 2:1 (0:0). Weiterode fischte sich den ersten Saisonerfolg – der Gast, mit großen Erwartungen gestartet, ist noch sieglos. Mit Weiterode gewann die glücklichere Elf: Der ESV traf einmal die Latte, Niederaula/Kerspenhausen gleich zweimal.

Tore: 1:0 Matthias Graßmann (65.), 1:1 Bekim Mustafi (67.), 2:1 Serkan Kaval (73.).

SV Steinbach II - FSG Bebra 2:3 (1:0).Während Steinbach seinen Zweitore-Vorsprung nicht transportieren konnte, drehte Bebra das Spiel nach 0:2-Rückstand und schaffte mit toller Moral seinen ersten Saisonsieg.

Tore: 1:0, 2:0 Jan Ullrich (19., 57.), 2:1 Tomislav Labudovic (62.), 2:2 Manuel Schmidt (65.), 2:3 Silas Kochanski (87., Eigentor).

SG Mecklar/Meckbach/Reilos - SG Niederjossa/Breitenbach 3:0 (3:0).Der Gastgeber zeigte eine gute Reaktion auf sein letztes Heimspiel – und gewann erstmals in dieser Runde. Er spielte konzentriert, stand gut in der Abwehr und münzte seine Überlegenheit in Treffer um.

Tore: 1:0 Sascha Karpenstein (9.), 2:0 Stefan Langbein (34.), 3:0 André Deneke (39., FE); Gelb-Rot: André Deneke (89.).

VfL Philippsthal - SG Dittlofrod/Körnbach 1:1 (0:1). Aufsteiger Philippsthal ist noch ungeschlagen, aber zugleich auch sieglos. Bis zur Pause lag er zurück – bis Dennis Schneider nach gut 50 Minuten der Ausgleich gelang.

Tore: 0:1 Hadeer Jamal Fattah Fattah (37.), 1:1 Dennis Schneider (52). zke