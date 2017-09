SG Wildeck und Bebra mit Heimsiegen

Rassiger Dreikampf: Zwei Bebraner (in Rot) setzen sich hier gegen einen Steinbacher durch. Foto: Henkel

Obersuhl/Bebra. Die Fußball-Kreisoberligisten SG Wildeck und FSG Bebra landeten Dreier.

SG Wildeck - Niederaula/Kerspenhausen 4:2 (2:1). „Endlich haben wir die Vorgaben unseres Trainers auch auf dem Platz umgesetzt“, freute sich Wildecks Marc Hoffmann, der als rechter Außenverteidiger ein gutes Spiel geliefert hatte, am Freitagabend nach dem 4:2 Sieg über die SG Niederaula/Kerspenhausen.

In der Anfangsphase sah es gar nicht nach einem so klaren Erfolg aus. Die Gäste machten zunächst die Räume eng, attackierten frühzeitig und erarbeiten sich nicht nur optisch ein Übergewicht, sondern gingen auch nicht unverdient nach Benjamin Philipps’ Kopfballbogenlampe in Führung. Nach einer guten Viertelstunde hatte sich die heimische Abwehr dann gefangen, auch in der Vorwärtsbewegung lief es besser. Einen gelungenen Doppelpass mit Radloff schloss Winter mit dem Gleichstand ab.

In der Folge boten sich dann Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Pausenführung für die Gastgeber kam glücklich zustande. Nach Freistoß von Yannik Rimbach wurde Tom Köhler beim Klärungsversuch angeschossen, und die Kugel zappelte im Netz. Mit Elan kamen die Platzherren aus der Kabine und heimsten mit dem dritten Treffer durch Yannik Rimbach, der per Energieleistung in Zusammenarbeit mit Winter nachsetzte, den verdienten Lohn ein.

Die Elf von Volker Zettl steckte nicht auf und kam per Freistoßtreffer durch Fabian Koch zum Anschlusstreffer. Die Schlussviertelstunde gehörte dann den Gastgebern, die einfach ein paar Körner mehr zuzusetzen hatten. In der Nachspielzeit erlöste Ivan Veselcic die Gastgeber, der einen klugen Rückpass von Winter verwertete. „Auch wenn wir schwer reingekommen sind, hätten wir am Ende noch höher gewinnen können“, zog Hoffman ein zufriedenes Fazit.

SG Wildeck: Herrmann - Kirschke (72. Heinzerling), Roth, Preis, Klatt (76. Till Heinzerling), Ivan Veselcic, Köhler, Winter, Radloff (60. Steffen Rimbach), Hoffmann, Yannik Rimbach.

Tore: 0:1 Philipps (10.), 1:1 Winter (23.), 2:1 Köhler (40.), 3:1 Yannik Rimbach (55.), 3:2 Koch (60.), 4:2 Ivan Veselcic (90.+1). (bt)

FSG Bebra - Steinbach II 2:1 (1:1). Der Siegeszug der FSG Bebra geht weiter. Ein Treffer von Bekim Mustafi kurz vor dem Abpfiff sicherte der Elf von Trainer Andreas Gleim den Dreier in einem über weiter Strecken ausgeglichenen Spiel gegen Steinbachs Reserve. In der letzten Viertelstunde allerdings hatten die Bebraner mehr zuzusetzen - der Sieg geht somit in Ordnung.

Früh ging die FSG in Führung: Maher Mahmud erkämpfte sich einen Ball vor des Gegners Torlinie, den die Steinbacher im Aus wähnten, und legte quer auf Christoph Allendorf, der zum 1:0 einschob.

In der 23. Minute narrte Steinbachs Neuzugang Max Schäfer gleich drei FSG-Akteure und flankte auf Schleinig, der nur den Kopf hinzuhalten brauchte - 1:1.

Auch den umjubelten Siegtreffer leitete Mahmud ein, der mit Mustafi Doppelpass spielte. Aus dem Gewusel erzielte Letzterer dann das 2:1 (89.).

Bebra: Jahn - Woche, Mustafi, Becker, Allendorf (85. Eichhorn), Marcel Schmidt, Silbermann, Manuel Schmidt, Mahmud, Krumme, Iran (42. Kaewsung).

Tore: 1:0 Allendorf (10.), 1:1 Schleinig (23.), 2:1 Mustafi (89.).

Von Thomas Becker

und Rainer Henkel