ESV Hönebach erwartet die SG Kerzell

Von: Alicia Kreth

Wieder stabiler in der Defensive: Die Hönebacher um Kilian Krüger (rechts), hier gegen Kerzells Trajche Efremov, finden langsam zu alter Stärke zurück. © Alicia Kreth

Zu einem Duell zweier Teams, die in der Fußball-Gruppenliga Fulda bisher hinter den Erwartungenzurückgeblieben sind, kommt es am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Sportplatz an der Autobahn in Hönebach. Der ESV Hönebach erwartet die SG Kerzell.

Hönebach – Die Konstellation ist nicht ideal für die Gäste. Das Team aus der Eichenzeller Gemeinde spielt heute Abend gegen Oberzell/Züntersbach und ist nach nur zwei Tagen schon wieder gefordert. Für die Gastgeber allerdings könnte dies ein kleiner Vorteil sein – im Kampf um die ersten Punkte der Saison 2023/24. „Ich erwarte ein spannendes Spiel. Beide Teams müssen punkten“, sagt Enis Adrovic.

Der Trainer des ESV Hönebach hat am vergangenen Wochenende eine Leistungssteigerung bei seinem Team wahrgenommen. Die Hönebacher waren insgesamt präsenter auf dem Feld, gewannen viele zweite Bälle und bauten das Spiel ordentlich auf – nur das Pech war erneut auf ihrer Seite. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Daniel Heil für Ehrenberg den goldenen Treffer zum 1:0.

„Hinten sind wir stabiler geworden und kehren zu unserer alten Stärke zurück. Nur vorne müssen wir noch effektiver werden und unsere Chancen nutzen“, bilanziert Adrovic. Nachholbedarf sieht er dabei vor allem noch im gegnerischen Strafraum. „Wir müssen geduldig sein“, sagt der ESV-Coach, der zusammen mit seinem Team am Sonntag das Pech abschütteln und besiegen möchte.

Die bessere Bilanz in der Matchhistorie weist allerdings Kerzell auf. Zwei der drei Duelle gewann die SG, ein Spiel endete 2:2 unentschieden. Wenn es nach den Wildeckern geht, soll am Sonntag der erste ESV-Erfolg dazu kommen.

Optimistisch stimmt Adrovic die personelle Situation bei den Wildeckern, die besser wird. „Es sind noch nicht alle bei 100 Prozent, aber die Lücken füllen sich so langsam“, sagt er.

Kai Wollenhaupt, der den Hönebachern nach seiner schweren Knieverletzung vom vergangenen Wochenende auf unbestimmte Zeit fehlt, ist der einzige echte Ausfall. Patrick Störl hat nach seiner Knöchelverletzung noch Trainingsrückstand, ebenso wie die Urlauber Fabian Budesheim und Adrian Bohle.

(Alicia Kreth)