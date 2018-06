0:1 – Sand scheitert in Fernwald

Sicher am Ball. Steffen Klitsch hatte die erste Chance für Sand. Aber wie schon im ersten Aufstiegsspiel gegen Friedberg vergab der SSV auch in Fernwald zu viele Möglichkeiten. Foto: Froese

Fernwald. Mit einer 0:1-Niederlage beim FSV Fernwald beendete der SSV Sand am Sonntag die Relegationsrunde zur Hessenliga.

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Türk Gücü Friedberg schloss die Elf, die von Björn Lohse betreut wurde, die Dreierrelegation auf dem letzten Platz ab und wird auch in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga an den Start gehen.

Einmal mehr scheiterten Steffen Klitsch und Co. an ihrer Chancenverwertung. Die Nordhessen zeigten dennoch eine bravouröse Leistung und wurde mit dem Ruf „Wir wollen die Mannschaft sehen“ von den mitgereisten Fans gebührend in die nun beginnende Sommerpause verabschiedet.

Da Bayern Alzenau in der Relegationsrunde zur Regionalliga Südwest durch ein 1:8 in Villingen gescheitert ist, war vor dem Anpfiff klar, dass nur der Erste der Dreiergruppe in die Hessenliga aufsteigen darf. Die Gäste mussten also gewinnen, wenn sie nicht zum zweiten Mal in Folge in den Aufstiegsspielen scheitern wollten. Nach einem Pass von Jan-Philip Schmidt zwang Steffen Klitsch FSV-Keeper Säglitz bereits früh zu einer Glanzparade (5). Auf der Gegenseite blockte Steffen Bräutigam einen Schäfer-Schuss zur Ecke ab (9.). Da auch weitere Chancen vergaben wurden, ging es torlos in die Pause.

Die Gäste hatten durch Jan-Philip Schmidt die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel, doch erneut zeigte sich Säglitz auf dem Posten (47.). Quasi im Gegenzug die Führung für die Hausherren: Schäfer flankte, Mateo Galic legte quer und Felix Erben traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für den chancenlosen Schmeer ins Gästenetz (48.).

Nun war der FSV am Drücker und hätte nach einer knappen halben Stunde nachlegen können. Helmut Schäfer lupfte aber einen von Florian Amert an Felix Erben verschuldeten Strafstoß allzu lässig über den Querbalken (58.). Mukasa, der ebenfalls beim Versuch eines Hebers an Schmeer scheiterte, hatte ebenso die Vorentscheidung auf dem Fuß (65.), wie der eingewechselte Oliver Richardt, der freistehend an einer Flanke von Malte Simon vorbeisemmelte (77.). In der Schlussphase waren die Gastgeber aber stehend k.o. Und so musste Florian Säglitz bei Chancen von Manuel Schmidt (78./85.), Steffen Klitsch (84.) und Jan-Philip Schmidt (88.) seine ganze Klasse unter Beweis stellen, um den knappen Vorsprung zu retten. In der Nachspielzeit stürmte SSV-Torwart Schmeer munter mit nach vorne – und hatte Glück, dass bei einem Konter von Fernwald nur der Pfosten des leeren Gästetores (90. + 2). getroffen wurde.

„Wer die Tore im Fußball schießt, der gewinnt. Wir haben alles reingeworfen und hätten gerne endlich Zählbares in der Relegation eingefahren. Trotz der Niederlage bin ich stolz auf meine Jungs“, sagte Björn Lohse und war natürlich ob der vergebenen Chancen etwas traurig.

SSV Sand: Schmeer; Amert, Bräutigam, Oliev, Jan-Philip Schmidt, Klitsch, Steffen Bernhardt, Guthof ( 54. Wicke), Simon Bernhardt, Wippel ( 50. Manuel Schmidt), Hohmann ( 85. Dzaferi).

Schiedsrichter: Ballweg (Zwingenberg)

Von Peter Froese