0:4-Niederlage für Tabellenführer Reinhardshagen: Schauenburg gewinnt Spitzenspiel

Der wahre Gewinner dieses Spieltags in der Fußball-Kreisoberliga stand gar nicht auf dem Platz: Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Sie profitierte, neben Wolfhagen II, von der 0:4-Niederlage des Tabellenführers Reinhardshagen im Spitzenspiel gegen Schauenburg.

Der Beginn des Gastgebers war durchaus vielversprechend, in den ersten zehn Minuten der Partie wäre eine Führung für Reinhardshagen nicht unverdient gewesen. Doch es folgten Unachtsamkeiten in der Deckung des Teams von Patrick Fraahs.

Das nutzt so ein spielstarkes Team wie Schauenburg aus. Diesmal war es Luca Riehl, der für den gut abgeschirmten Siciliano in die Bresche sprang. Nach acht Minuten erzielte der 19-jährige das 0:1 und in der 27. Minute auch das 0:2. Nur 60 Sekunden später nutzte Dennis Kellner einen Abwehrschnitzer der Heimelf zum 0:3. Es kam noch bitterer. Luca Andrecht soll die sogenannte Notbremse gegen einen Schauenburger Angreifer gezogen haben. „Sehr fragwürdig und eine zu harte Bestrafung für uns“, meinte SG-Pressewart Rickard Nemeth, denn es gab die Rote Karte für Luca Andrecht. Den folgenden Freistoß zirkelte Riehl zum 0:4 (33.) ins Netz.

In der zweiten Halbzeit stand die Defensive der SGR dann sicher und ließ nichts mehr zu. Nach dem einen oder anderen Angriff wäre eine Ergebniskosmetik möglich gewesen. Kurz vor Schluss noch mal Ärger im Lager der Platzherren. Ampelkarte für Sören Schuldes nach einem Allerweltsfoul.

Nicht nach Ausreden wollte Pressewart Nemeth suchen. „Der Gegner war besser, aber der Sieg fiel zu hoch aus“, sagte Nemeth. Schauenburg verkürzte den Abstand zu Reinhardshagen auf drei Zähler.

Ersen schlägt Deisel 1:0

Die Minimalisten des TSV Ersen haben ihre Erfolgsserie gegen den Aufsteiger TSV Deisel fortgesetzt und auch diese Partie mit 1:0 (1:0) gewonnen. Genau wie gegen Obermeiser/W. An diesen beiden Teams sind die Gelb/Schwarzen nun vorbeigezogen und haben die rote Laterne abgegeben. In der Anfangsphase gab es eine Schrecksekunde für die Heimelf, denn ihr Schlussmann Marcel Kutschka musste behandelt werden.

Er konnte aber weitermachen und wurde im Laufe der Partie zum unüberwindlichen Hindernis für die Gäste. Erstmals glänzte er nach zwölf Minuten, als er einen Nachschuss von Marco Stübener im Anschluss an einen Krull-Freistoß parierte. In der 16. Minute schon die entscheidende Szene des Spiels. Foul von Christoph Backofen an Ersens Leon Reichhardt kurz vor dem Strafraum und Freistoß. Eine optimale Position für Ersens Spezialisten Dominik Heuser.

Er ließ sich das nicht entgehen, schoss filigran zum 1:0 ein. Einen höheren Rückstand verhinderte Gästekeeper Till Meimbresse, als er vor dem heranstürmenden Reichhardt nach 33 Minuten klärte. Die letzte Torchance der ersten Halbzeit hatte die Baruschka-Elf, Ricardo Fritze kläre auf der Torlinie. Nach einer Stunde in dieser Partie auf überschaubarem Niveau wieder eine Chance für den Aufsteiger. Volleyschuss von Robin Krull, doch der lange Kutschka im Kasten machte sich noch länger und spitzelte den Ball über das eigene Tor.

Fünf Minuten später die dickste Chance der Gäste, Kombination von Michel zu Marco Stübener, doch der verzog sträflich. Ersen stand hinten kompakt: Einen der wenigen Konter nach 70 Minuten entschärfte Keeper Meimbresse nach einem Bringmann-Abschluss. Danach verlor Robin Krull noch zweimal sein Privatduell mit Ersens Kutschka. In Halbzeit zwei hatte Deisel mehr Chancen, doch Ersen holte die Punkte.

FCO macht Wolfhagen II das Siegen lange schwer

Wiedergutmachung war angesagt beim FSV Wolfhagen II nach dem 0:6-Debakel in Reinhardshagen. Am Ende stand ein verdienter 4:2 (2:1)-Erfolg im Derby gegen den FC Oberelsungen. Schon in der dritten Minute zeigte der Neuling seine Entschlossenheit mit dem 1:0 von Can Karahan.

Eine Augenweide die Vorbereitung von Manuel Rost zum 2:0 (37.) durch Jannick Schaake. Fast im Gegenzug verkürzte Fabian Rose (39.). In der zweiten Halbzeit auch wieder leichte Feldvorteile für die Rot/Weißen. Langer Einwurf von Eike Kratzsch zu Karahan, der erneut knipste – 3:1 (58.). Doch auch das verkürzte der FC postwendend durch Adrian Lucheux (59.).

Wolfhagens Fleischer traf nur die Latte und erst in der Schlussminute war der Platzherrensieg endgültig in trockenen Tüchern. Gavaketashvili jagte FC-Keeper Briesemeister den Ball ab und passte zu Karahan, der seinen dritten Tagestreffer markierte. Die FSV-Reserve hat sich mit dem fünften Sieg im siebten Spiel in der Spitzengruppe etabliert und der FCO muss sich nach der vierten Niederlage hintereinander nach unten orientieren.

Immenhausen gewinnt 3:2 in Obermeiser

Die SG Obermeiser/Westuffeln bleibt Schlusslicht. Das Heimspiel gegen die TSV Immenhausen ging mit 2:3 (1:2) verloren. Schon in der ersten Minute verstummte der Torjubel der SG-Anhänger als Patrick Ahl an Immenhausens Schlussmann Nico Brancazzu scheiterte.

Stefan Bachmann brachte die „Immen“ per Freistoß (25.) in Führung. Per Handelfmeter glich Dennis Ockel drei Minuten später aus. Nach 33 Minuten eine Schwächung für die Vereinigten. Der bislang erfolgreichste Torschütze, Florian Bosse, sah die Ampelkarte, kurz vor der Pause traf es auf der anderen Seite aber auch Immenhausen Goalgetter Bachmann.

Da lagen die Gäste aber schon 2:1 durch Luca Marinho da Cost vorne. Nach dem Seitenwechsel drückten wieder die Gastgeber. Pfostenschuss von Phillip Krug nach 55 Minuten und ein Abseitstor. Vor dem 2:2 von Timon Peer rettete SG-Verteidiger auf der Torlinie nach einem Busch-Schuss. Noch einmal traf Ahl für die SG Metall. In der Nachspielzeit gelang Justin König der Siegreffer.

Balhorn verlässt mit 5:0-Sieg das Tabellenende

Befreiungsschlag des SV Balhorn in der Kreisoberliga. Durch einen 5:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Dörnberg II verbesserten sich die Kurz-Schützlinge vom letzten auf den zehnten Rang. Auch diesmal ein offensiver SV, der jedoch auch wieder seine Chancen versiebte.

Nach 21 Minuten Martin Dietrich und in der 23. Minute Kevin Manß. Zur Beruhigung des Nervenkostüms dann wenigstens der verwandelte Foulelfmeter (Foul an Degenhardt) von Dietrich nach 28 Minuten.

Ein Schuss an den Außenpfosten, mehr Gefahr ging von den Gästen nicht aus. Der SVB bestimmte den zweiten Durchgang und Kevin Manß (49.), Martin Witkowskij (61.), Dennis Heerdt (67.) sowie Louis Köhler (69.) machten den zweiten Saisonsieg perfekt.

Sand II feiert glücklichen Sieg gegen Tuspo II

Der SSV Sand II hat sich diesmal in der Kreisoberliga gegen den Tuspo Grebenstein II, der immer ein unangenehmer Gegner für die Bad Emstaler ist, mit 2:1 (0:0) durchgesetzt.

Nicht schön anzusehen war die erste Halbzeit. „Das war schwaches Niveau“, meinte SSV-Pressewart Jörn Bochmann. Besser und ereignisreicher wurde es nach der Pause. Sand II zwar besser, aber in Führung ging der Gast nach 62 Minuten durch Erik Maiterth.

Doch kurz darauf schon das verdiente 1:1. Arnold Weber nach ganz starker Einzelleistung gegen mehrere Gegenspieler. Weber entschied die Partie auch. In der 72. Minute verwertete er eine Vorlage von Alexander Engel zum 2:1. Trotzdem am Ende ein glücklicher Sieg der Verbandsligareserve gegen bis zum Schluss nicht aufsteckende Gäste aus Grebenstein.