0:6 - Ostheim/Z./Liebenau im Pokal chancenlos

Am Boden: Felix Schönberg, Torwart der SG Ostheim/Zwergen/Liebenau, hielt was zu halten war.

Zum Auftakt des Bitburger Kreispokal standen sich B-Ligist SG Ostheim/Zwergen/Liebenau und Gruppenligist FSV Wolfhagen gegenüber.

Der Gast wurde seiner Favoritenrolle gerecht und zog mit einem 6:0 (2:0)-Sieg in die nächste Runde ein. Fragen und Antworten zum Spiel in Ostheim.

Wie schlug sich der Außenseiter?

Der B-Liga hatte wie erwartet zumeist Defensivaufgaben zu lösen. Einzig ein Freistoß von Marius Böhm Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für Gefahr.

Hätte der Sieg höher ausfallen können?

Vorweg: Wolfhagen hatte mit dem Gegner wenig Probleme, wohl aber mit den Platzverhältnissen. Das Geläuf in Ostheim war knochenhart und holprig. Für feine Technik war der Platz nicht geeignet. Und dann war da noch Felix Schönberg. Der SG-Torwart zeigte eine klasse Leistung. Er verhinderte eine höhere Niederlage.

Wann fielen die Tore und wer erzielte sie?

Die 50 Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Jannick Schaake eröffnete den Torreigen in der zehnten Minute. Dann traf Demetrio D‘Agostino doppelt (34., 49.). Julius Knatz (55.), Dennis Moskaltschuk (63.) und Can Karahan (72.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Was sagten die beiden Trainer bzw. Betreuer zum Spielverlauf?

Rene Masannek (Ostheim/Z./L.): In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten. Gegen Ende ließen die Kräfte deutlich nach. Wolfhagen war eigentlich immer einen Schritt schneller und ballsicherer. Halil Inan (Wolfhagen): Es war ein Pflichtsieg. Nicht mehr und nicht weniger.