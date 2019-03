13. Niederlage für Dörnberg

Lehnerz – Der FSV Dörnberg hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga bei der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz II mit 1:3 (0:2) verloren. Für die Gäste war es die 13. Saisonniederlage, der Kampf um den Klassenerhalt wird immer schwerer.

Das Führungstor für den neuen Tabellenzweiten erzielte Jan-Henrik Wolf. Ein Freistoß aus gut 40 Metern schlug mit Windunterstützung im langen Eck des FSV-Kastens ein (20.). Torwart Dominik Zeiger hatte trotz der langen Flugphase des Balles keine Abwehrmöglichkeit. Knapp 15 Minuten später jubelte der Favorit erneut. Wieder war Wolf der Torschütze. Erneut ging eine Standardsituation voraus. Wolf war nach einem Eckball erfolgreich. Beim 0:2 hinterließ Zeiger nicht den besten Eindruck. Er sprang am Ball vorbei. Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine. Nach einigen klaren und aufmunternden Worten von Trainer Ralf Wetzstein kehrte der FSV motiviert auf das Feld zurück. Das Schlusslicht war um den Anschlusstreffer bemüht. Die große Chance auf das 1:2 hatte Dennis Dauber (60). Er aber scheiterte mit einem Foulelfmeter an SG-Torwart Tobias Wolf. „Wir sind momentan einfach nicht in der Lage, die Geschenke des Gegners anzunehmen“, gab Wetzstein zu Protokoll.

Rund eine Viertelstunde später musste Dörnberg die nächste Pille schlucken. Tobias Göbel war der Vollstrecker zum 3:0. Die Vorarbeit leistete Christoph Sternstein. Jan-Henrik Wolf und Leon Wittke besaßen die nächsten guten Einschussmöglichkeiten für Barockstadt Fulda/Lehrnerz II. Der Ball aber fand nicht den Weg ins Tor. Pech hatte Tobias Göbel, das runde Leder knallte an den Pfosten. In der Schlussphase schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und zogen sich mehr und mehr in die eigene Hälfte zurück. Kurz vor dem Abpfiff kam der Tabellenletzte zum verdienten Anschlusstreffer. Dennis Dauber war der Torschütze (89.).

Am kommenden Wochenende ist der FSV spielfrei. hjx