17:1 Tore sind schon ein Brett

Von: Ralf Heere

Positive Entwicklung: Hombressen/Udenhausens Michel Hecker (links, hier gegen Türkgücüs Hakan Demirbas) überzeugte bisher auf der Sechs. © Raphael Wieloch

Hombressen – Die SG Hombressen/Udenhausen empfängt am Sonntag (15 Uhr) den TSV Heiligenrode zu einem weiteren Heimspiel in der Fußball-Gruppenliga. Mit drei Siegen aus drei Spielen ist die Spielgemeinschaft optimal in die Saison gestartet. Die Heiligenröder scheinen mit dem ersten Sieg am letzten Wochenende gegen den starken Aufsteiger Wolfsanger in dieser Saison angekommen zu sein.

Michel Hecker erzielte beim 9:1 gegen Hertingshausen die ersten beiden Treffer, sein neuer Trainer Nicolai Lorenzoni hält viel von dem 23-jährigen Abwehrspieler, der als Jugendlicher in der Gruppenliga beim OSC Vellmar und der JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen spielte. Wir haben Michel Hecker fünf Fragen gestellt:

Wie bewerten Sie den Saisonstart?

Ich will das Ganze nicht überbewerten, denn die drei Gegner sind nicht unbedingt im oberen Tabellendrittel zu erwarten. Da warten noch ganz andere Kaliber auf uns. Aber 17:1 Tore aus drei Spielen sind schon ein Brett.

Was ist mit dieser Mannschaft möglich?

Da ist schon einiges machbar, obwohl ich mit einigen hartnäckigen Konkurrenten rechne, die jetzt schon unter den ersten fünf stehen in der Tabelle. Das Potenzial mitzuspielen um den Aufstieg, sehe ich bei uns vorhanden, wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen.

Was macht die Mannschaft aktuell so stark?

Das habe ich schon in der Vorbereitung gesehen, dass wir besser aufgestellt sind wie in der letzten Saison. Das ist ein Verdienst der Sportlichen Leitung um Alex Stoyhe, der sich viel Mühe gegeben hat. Auch sonst wird viel außerhalb des Spielfeldes gemacht, sodass wir uns voll auf den Fußball konzentrieren können, auch das sehe ich als Pluspunkt. Die Neuzugänge haben gut eingeschlagen und mit dem neuen Trainer Lorenzoni passt es einfach.

Was erwarten Sie gegen Heiligenrode?

Ich schaue immer auf uns, weniger auf den Gegner. Aber das 0:3 gegen den TSV im vergangenen Jahr war eines der schlechtesten Spiele, da war ich allerdings verletzungsbedingt nicht dabei. Weil wir ein Heimspiel haben und unsere Fans uns wieder pushen werden, sollten wir den nächsten Dreierpack einfahren. Dazu gehört auch, dass alle ihr Leistungsvermögen abrufen.“

Haben Sie vor dem letzten Sonntag schon mal zwei Kopfballtreffer in einem Spiel gemacht?

Im Seniorenbereich sowieso nicht, aber in der Jugend habe ich schon einige Treffer per Kopf markiert. Wenn die Eckbälle unseres Spielertrainers aber weiter so platziert reinkommen, sehe ich Potenzial für weitere Ausflüge von mir in den Strafraum, die von Erfolg gekrönt sein könnten. (Ralf Heere)