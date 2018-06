2:0 - Balhorn weiter im Rennen

Aufstiegsspiele zur Gruppenliga: SVB besiegt Wolfsanger

+ Da kam Freude auf: Die Balhorner beglückwünschen Alexander Wicke (Zweiter von rechts), der gerade gegen Wolfsanger das 2:0 erzielt hatte. Dabei blieb es. Foto: Michl

Balhorn. Der SV Balhorn kann weiter vom Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga träumen. Nach dem 1:1 im ersten Spiel bei der SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund meisterte das Team von Trainer Christopher Kurz am heimischen Distelberg vor 500 Zuschauern am Sonntag Abend auch die vermeintlich ganz hohe Hürde TSV Wolfsanger mit 2:0 (1:0).