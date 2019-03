2:2 – Punktgewinn in Unterzahl

Breuna – Im Duell der Aufsteiger trennten sich in der Fußball-Gruppenliga die SG Wettesingen/Breuna und der VfL Kassel mit 2:2 (1:1).

Im ersten Heimspiel auf dem sanierten Waldsportplatz in Breuna seit 18 Monaten war der Punktgewinn nach Unterzahl in den letzten 20 Minuten gut für die Moral, aber zu wenig im Bemühen um den vorzeitigen Klassenerhalt, meinte SG-Trainer Marco Wolff nach der Partie.

Seine Mannschaft sah sich zu Beginn offensiv und spielerisch forsch agierenden Gästen gegenüber, die in der dritten Minute durch Preilowski und nach 20 Minuten durch Abndul Abdali schon gute Einschussmöglichkeiten besaßen. Die Vereinigten kamen mehr über das Konterspiel und nutzten den ersten Fehler des VfL gleich aus. Deren Schlussmann David Haag unterlief einen hoch prallenden Ball an der Strafraumgrenze, sodass Marco Wagener in Schussposition kam und zum 1:0 (22.) traf. Eine weitere Torchance für die Gastgeber vergab Oliver Flörke (26.) per Kopfball.

Ansonsten war es SG-Keeper Philipp Weymann, der mit zwei klasse Paraden nach Schüssen von Preilowski (23.) und Abdali (34.) die Null hinten verteidigte. Am hochverdienten Ausgleich von Abdali in der 38. Minute konnte er nichts machen. Das war technisch ganz fein gemacht. Das Unentschieden zur Pause war schmeichelhaft für die SG. Die hatte nach 64 Minuten wieder Glück, dass Jonas Preilowski frei vor dem Tor zu schwach abschloss. Aber Rinat Kabykenov (69.) ließ auch eine gute Möglichkeit für die Wolff-Schützlinge liegen. Das war 60 Sekunden vor dem Platzverweis für Breunas Oliver Flörke, der einen VfL-Spieler beleidigt haben soll.

Personell sah es ab dem Zeitpunkt sehr bescheiden aus bei den Breunaern, denn die beiden Offensivkräfte Wagener und Dittmer waren zuvor verletzungsbedingt schon ausgeschieden. Um so höher ist die kämpferische Leistung der Vereinigten danach zu beurteilen. Zunächst musste ihre Abwehr einen Haack-Schuss von der Torlinie kratzen (73.). Drei Minuten später machte es Daniel Haack besser, traf über die linke Angriffsseite zum 1:2. Mit einem Abseitstor von Marvin Wolff (81.) hatte die SG Pech, dafür aber Glück, dass El Hamiri zwei Minuten vor dem Ende nicht für die Entscheidung sorgte. Darüber dürfte sich der VfL ärgern, denn nach einen Foul an Leon Kühne, sicherte Max Flöter (90. +2) per Strafstoß der SG noch einen Punkt.