28 Vereine beim Pokal dabei

Hofgeismar/Wolfhagen – Noch herrscht Ruhe auf den Fußballplätzen, doch am Dienstag, 11. Juni, fallen die ersten Entscheidungen.

Dann wird ausgelost, wer im Krombacher-Fußball-Kreispokal der Saison 2019/20 in der ersten Runde aufeinandertrifft.

28 Vereine haben für den Wettbewerb gemeldet – zwei weniger als im Vorjahr. Fünf Klubs haben abgesagt, vor einem Jahr waren es vier. Die rechnerische Differenz ergibt sich durch den FC Inter Hofgeismar, der schon während der Saison den Spielbetrieb einstellte.

Mit dabei sein werden die beiden Verbandsligisten des Fußballkreises Hofgeismar-Wolfhagen, der SSV Sand und Aufsteiger SG Hombressen/Udenhausen. Von den heimischen Gruppenligisten nehmen der TSV Zierenberg, der FSV Dörnberg, der FSV Wolfhagen und die SG Calden/Meimbressen als Titelverteidiger teil.

Verbandsliga-Absteiger Tuspo Grebenstein hat, wie im Vorjahr, nicht gemeldet. Ebenfalls wie in der vergangenen Saison nicht dabei sind der FC Oberelsungen und der SV Ehlen. Die beiden weiteren Klubs, die fehlen werden, sind Kickers Wolfhagen und die TSV Immenhausen.

Der SV Mariendorf, der vergangene Saison fehlte, ist diesmal dabei – als einziger Vertreter der Kreisliga C.

Bei der Auslosung hat der Kreisfußballausschuss wieder den Modus des vergangenen Jahres gewählt: Die Klubs der Kreisligen werden gelost und können sich einen höherklassigeren Gegner aussuchen. Der Vorteil: Die Vereine wählen einen für sie attraktiven Gegner und es gibt in der ersten Runde erfahrungsgemäß viele Derbys.

Gespielt werden soll die erste Runde nach dem vorläufigen Zeitplan zwischen dem 10. und 14. Juli. In der zweiten Runde, die eine Woche später stattfindet, sind dann auch die Halbfinalisten des vergangenen Pokalwettbewerbs dabei.

Die Viertelfinalspiele sollen ab 9. Oktober stattfinden. Bis zur Winterpause sollen die vier Halbfinalisten feststehen, die möglichst vor Ostern die beiden Finalisten ermitteln sollen. Anfang Mai steigt dann das Finale.

Zunächst aber steht die Auslosung der ersten Runde an. Die Vereinsvertretersitzung beginnt am Dienstag um 18 Uhr in der Pizzeria Picobello - Kemer Döner in Hofgeismar (Oberer Graben).

Außerdem werden bei der Vereinsvertretersitzung die Torschützenkönige der abgelaufenen Saison von der Kreisoberliga bis zur Kreisliga C geehrt und es gibt Informationen zum Spielbetrieb der kommenden Fußballsaison.