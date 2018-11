30-Punkte-Marke im Blick

Wettesingen/Breuna/O. will Reichensachsen besiegen

+ © Michl Torschütze im Hinspiel: Rinat Kabykenov schoss Wettesingen/Breuna/Oberlistingen in Reichensachen zum Sieg. © Michl

Breuna. Im letzten Spiel vor der Winterpause erwartet Fußball-Gruppenligist SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen am Sonntag, 14.45 Uhr, auf dem Sportplatz in Wettesingen den SV Reichensachsen. An die Gäste aus dem Eschweger Land haben die Vereinigten von Trainer Marco Wolff gute Erinnerungen, behielten sie doch im Hinspiel mit 1:0 die Nase vorne. Den entscheidenden Treffer erzielte in der Schlussminute Rinat Kabykenov.