4:0 - Grebenstein wahrt seine Chance

+ © Archivfoto Rieß Zwei Tore: Manuel Frey (links) traf beim 4:0 gegen Eschwege doppelt. © Archivfoto Rieß

Rechtzeitig vor dem so wichtigen Spiel am Ostermontag gegen Eichenzell wahrte der Tuspo Grebenstein seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga mit einem 4:0 (1:0)-Sieg über den SV 07 Eschwege.