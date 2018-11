4:1 - TuSpo besiegt den Tabellenführer

Grebenstein schlägt Sandershausen

+ © Hofmeister, Joachim An allen vier Tuspo-Toren beteiligt: Dennis Schanze. © Hofmeister, Joachim

Grebenstein. Was dem Tuspo Grebenstein im Heimspiel der Vorwoche gegen Johannesberg versagt blieb, klappte diesmal gleich viermal. So gewannen die Grebensteiner am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Verbandsliga das Aufsteigerduell gegen den Überraschungsspitzenreiter TSG Sandershausen überraschend deutlich mit 4:1 (2:0).