4:3 - Oberelsungen siegt kurz vor Schluss

Das Kellerderby in der Fußball-Kreisoberliga entschied der FC Oberelsungen bei der SG Elbetal mit 4:3 (2:2) für sich. Er setzte sich um fünf Punkte vom vorletzten Rang ab.

„Beide Mannschaften spielten von Beginn an voll auf Offensive“, berichtete SG-Vorsitzende Martin Grede. Doch es dauerte bis zur 35 Minute, ehe Muhammed Ünal das 1:0 gelang. In den letzten fünf Minuten vor der Pause ging es Schlag auf Schlag. Heinrich Hamel (41.) erhöhte auf 2:0. Unfassbar - mit zwei Eigentoren der SG kam der FC noch im ersten Abschnitt zum 2:2 (45.,, 45. + 2).

Mit einem Fernschuss aus etwa 30 Metern brachte Steffen May (75.) die Elsinger erstmals in Front. Doch Arnold Weber glich wieder aus (81., FE.). Er hatte kurz darauf das 4:3 auf dem Fuß, FC-Keeper Timo Schön parierte. Der Siegtreffer fiel aber auf der Gegenseite in der durch Alexander Degen (89.).