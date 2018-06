900 Zuschauer sehen Grebensteiner Sieg

Grebenstein. Mit einem 3:1 (1:1)-Heimsieg über den TSV Wabern unterstrich der TuSpo Grebenstein seine Aufstiegsambition in die Fußball-Verbandsliga.

Jetzt reicht ihm im entscheidenden Aufstiegsspiel am Samstag in Thalau ein Unentschieden.

Gegen Wabern tat sich der TuSpo sehr schwer, ehe er die Weichen auf Sieg stellen konnte.

Die Ausgangslage

Nachdem Wabern in der Aufstiegsrunde das erste Spiel zu Hause gegen Thalau mit 2:3 verloren hatte, musste der TSV gewinnen. Grebenstein hat noch das Spiel in Thalau vor sich, konnte also lockerer in die Partie gehen.

Das Interesse am Spiel

Grebenstein war am Sonntag im Fußballfieber. An der Kasse bildeten sich teils Schlangen. Jeder, der in Grebenstein mit Fußball zu tun hat, war im Sauertal – von Bürgermeister Danny Sutor bis zum früheren Erfolgstrainer Ede Wolf. Über 900 Zuschauer wurden gezählt.

Die ersten 15 Minuten

Zehn Minuten tasteten sich die Teams ab, dann sahen die Zuschauer ein Spiel, das zumindest in der ersten Halbzeit locker Verbandsliga-Niveau hatte, mit leichten Vorteilen für Grebenstein. Der TuSpo war zielstrebiger.

15. bis 30. Minute

Bezeichnend, dass es eines eklatanten Abwehrschnitzers bedurfte, damit Wabern seine erste brandgefährliche Tormöglichkeit hatte. Und die nutzte Fabian Korell eiskalt in der 18. Minute. Es war nicht nur das Führungstor für Wabern, sondern auch ein Wirkungstreffer gegen den TuSpo, der gut zehn Minuten nicht mehr viel nach vorne zustande brachte. Hätte Wabern die Führung ausgebaut, niemand auf TuSpo-Seite hätte sich beschweren können.

30. bis 45. Minute

Der einsatzfreudigste Spieler auf Seiten des TuSpo war am Sonntag ohne Frage Adrian Schäfer. Ob er hinten aushalf oder vorne antrieb, er war der Akteur, der stets den Ball forderte. In der 30. Minute erhielt er ihn – und schloss den Sololauf aufs gegnerische Tor mit dem Ausgleich ab. Bis zur Halbzeit war Grebenstein die klar bessere Mannschaft. Sie vergab mehrere Chancen, um die Führung auszubauen. Auf der anderen Seite wurde der fehlerlos spielende TuSpo-Keeper Andre Schreiber nur einmal gefordert. Aber richtig. Er parierte einen Schuss von Florian Korell aus fünf Metern Entfernung.

46. bis 70. Minute

Die Pause tat dem TuSpo nicht gut. Nach dem Wechsel gab er das Spiel ab. Wabern beherrschte die Räume und für die Grebensteiner Zuschauer wurde es zu einer Zitterpartie.

71. bis 80. Minute

Bei einem der wenigen Entlastungsangriffe des TuSpo fasste sich Kapitän Hannes Drube nach 74 Minuten ein Herz: 2:1. Mit dem Tor fand der TuSpo wieder zurück ins Spiel. Die bis dahin äußerst faire Begegnung wurde etwas ruppiger. Die Folge war die gelb-rote Karte für Waberns Gavin Grünhäuser. Nach einem Foul meckerte er – und durfte zum Duschen. „Normal stelle ich mich vor meine Spieler. Aber in so einem Spiel darf man das nicht“, ärgerte sich Waberns Trainer Kim Marvin Sippel. Die Überzahl nutzte der TuSpo um auch spielerisch zur Dominanz zurückzufinden.

Die Schlussphase

Ein 2:1 ist wie ein 1:1, sagte Grebensteins Trainer Valentin Plavcic und spielte damit auf die Ausgangslage an. Bei einem 2:1 hätte der TuSpo sein nächstes Spiel in Thalau gewinnen müssen. Plavcic setzte daher weiter auf Offensive. In der 82. Minute war das von Erfolg gekrönt: Leon Ungewickel traf nach einem Eckball zum 3:1. Der Rest bis zum Abpfiff war Routine. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit unserem Spiel nicht“, resümierte Plavcic. Zuviel blieb Stückwerk. Waberns Trainer formulierte es deutlicher. Sippel: „Thalau ist für mich Favorit, die spielen geordneter.“