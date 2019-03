A-Liga startet mit Spitzenspiel ins Restprogramm

Mit je zwei Nachholspielen endet die Winterpause in den Fußball Kreisligen A und B. Dabei ist gleich ein Top-Spiel mit dem Duell des Tabellenführer Wolfhagen II beim Dritten der A-Liga, Hombressen/Udenhausen II.

Kreisliga A

SG Hombressen/Udenhausen II - FSV Wolfhagen II (Hinspiel 1:3).Dieses Spitzduell war im letzten Jahr als Vorspiel des Gruppenligaschlagers der ersten Mannschaften ausgefallen. Nun ist es gleich eine durchaus für die nächsten Wochen richtungsweisende Begegnung. Denn wenn die FSV-Reserve sich in Hombressen, der Reinhardswaldsportplatz ist wieder präpariert, wie in der Vorrunde durchsetzen sollte, dann hätten die Rot/Weißen diesen Verfolger um acht Punkte distanziert. Vom Spielerpotenzial her sind beide Teams durchaus vergleichbar, gespickt mit vielen jungen Spielern. Die Gastgeber liebäugeln ihrerseits mit dem Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz. Mit einem Sieg würden sie am jetzigen Zweiten, Deisel, vorbeiziehen.

TSV Fürstenwald - SG Weser/Diemel (0:3), Sonntag, 14.30 Uhr: Der TSV Fürstenwald setzt wieder auf Trainer Thomas Hanke, der ein guter alter Bekannter am Kopfsteiner Weg ist. Mit ihm wollen sie die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen und damit gleich am Sonntag gegen den Tabellenachten anfangen. Der kommt um eine gewisse leichte Favoritenrolle nicht herum, alleine schon weil die SG seit gefühlt ewigen Zeiten kein Punktspiel gegen Fürstenwald verlor. Allerdings gab es auch nicht so viele Aufeinandertreffen, weil Weser/Diemel zumeist höherklassig unterwegs war.

Kreisliga B

In der Fußball-Kreisliga B empfängt am Karnevalssamstag t der SV Ehlenum 14 Uhr denTSV Holzhausen II. Die Blau/Weißen wollen sich auf den dritten Rang nach vorne schieben. Beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht ist die Ausgangslage klar, die Kreisoberligareserve will punkten und die rote Laterne an Elbetal II abgeben.

DerTSV Zierenberg II trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf denSV Balhorn II. Ein Duell zweier Kreisoberligareserven, die zwar sechs Plätze in der Tabelle trennen, aber auch nur genau so viele Punkte..

Kreisliga C

In der C-Liga gibt es eine Partie zwischen TSV Fürstenwald II (9er) und Weser/Diemel II (9er). Anstoß: Sonntag, 12.45 Uhr. zyh