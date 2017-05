Zum Abschied aufsteigen

Fußball-Verbandsliga: Am letzten Spieltag kommt Neuhof auf die Sander Höhe

+ Ende einer langen Karriere: Die beiden Sander Urgesteine Christian Kellermann (links) und Robert Garwardt bestreiten gegen Neuhof ihr letztesVerbandsliga-Pflichtspiel. Foto: Michl

Sand. Christian Kellermann und Robert Garwardt, zwei kickersportliche Urgesteine im Kader des SSV Sand, lassen einmütig keinen Zweifel offen: „Wir wollen am letzten Saisonspieltag vor heimischem Publikum die drei Punkte für uns reklamieren. Und dann zünden wir mit der gesamten Mannschaft, den Verantwortlichen und vor allem mit unseren Fans eine blauweiße Party auf der Sander Höhe.“ Gegner der Elf von Trainer Peter Wefringhaus ist am Sonntag, 15 Uhr, der SV Neuhof, dort mussten sich die Sander in der Hinrunde mit einem 1:1 begnügen.