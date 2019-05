Abschluss mit Erfolgserlebnis

Matthias Weise wird in der nächsten Saison bei Dörnberg auf der Trainerbank sitzen Foto: brandenstein

Dörnberg – Zum Abschluss einer für den FSV Dörnberg enttäuschenden Saison in der Fußball-Verbandsliga, die mit dem letzten Platz und dem Abstieg in die Gruppenliga endete, gab es noch einmal ein Erfolgserlebnis.

Ausgerechnet gegen den Meister und Aufsteiger in die Hessenliga, den SV Steinbach, gab es nach zuletzt sieben Niederlagen mit 2:1 (1:0) einen Sieg. Hierzu der Schnellcheck:

Wie war die Stimmung?

Die war untypisch für einen Absteiger recht gut. Das lag sicherlich auch daran, dass der Abstieg schon länger feststand. Vor dem Spiel wurden die Gäste als Meister der Verbandsliga Nord mit einem Blumenstrauß geehrt. Auch nicht selbstverständlich bei einem Absteiger war, dass rund 230 Zuschauer ins Bergstadion kamen. Nach dem Spiel bejubelten die Dörnberger ihren Sieg.

Wie war das Spiel?

Es war beiden Mannschaften anzumerken, dass es nicht mehr um allzu viel ging. Dennoch entwickelte sich ein interessantes Spiel, bei dem kein Unterschied zwischen dem Tabellenletzten und dem Ersten auszumachen war. Die Gäste hatten zwar die bessere Spielanlage, doch war der FSV gerade bei Kontern gefährlich.

Wie fielen die Tore?

Das 1:0 leitete der schnelle Sandro Bätzing mit einer Hereingabe vom rechten Flügel ein und Dennis Dauber vollstreckte aus etwa fünf, sechs Metern (34.). Ebenfalls über die rechte Seite fiel das zweite Tor. Pascal Kemper setzte sich bei einem Konter über rechts bis fast zur Grundlinie durch. Seinen Rückpass verpasste zunächst Tobias Gunkel, doch Nachwuchsspieler Max Scheuermann war zur Stelle und traf zum 2:0 (52.). Mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern Entfernung sorgte Michael Wiegand wieder für Spannung (69.), doch konnte der FSV den knappen Sieg diesmal über die Zeit retten.

Was sagt der Trainer?

Das sagte Trainer Ralf Wetzstein: „Meine Mannschaft hat zum Abschluss noch einmal ein gutes Spiel gemacht. Es war im Hinblick auf die neue Saison wichtig, dass es endlich einmal wieder zu einem Erfolg gereicht hat“.

Wie geht es personell weiter?

Der FSV Dörnberg wird die Arbeit mit Trainer Ralf Wetzstein, der die Mannschaft im Herbst übernommen hatte, nicht über die Saison hinaus fortsetzen. Der Nachfolger steht mit Matthias Weise bereits fest. Der frühere Zweitligaspieler bei Hannover 96 und Regionalligaspieler bei Hessen Kassel war zuletzt Trainer beim südniedersächsischen Bezirksligisten TuSpo Weser Gimte, mit dem er 2013 den Aufstieg in die Landesliga schaffte. „Er hat dort acht Jahre erfolgreich gearbeitet. Das ist es, war wir uns von ihm versprechen“, verspricht sich FSV-Abteilungsleiter Matthias Thomsen eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem 49-jährigen. Die Mannschaft wird größtenteils zusammenbleiben. Aufhören wird jedoch Torhüter Dominik Zeiger, den der FSV aber im Verein halten will. Auch der in Südhessen wohnende Timo Dauber wird nicht mehr dabei sein und künftig nicht mehr die Pendelei zwischen Nord- und Südhessen weitermachen.