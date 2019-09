Absteiger besiegt Aufsteiger

Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger der Gruppenliga unterlag der TSV Zierenberg dem Tuspo Grebenstein klar mit 1:6 (0:1).

Doch so deutlich war die Angelegenheit zunächst gar nicht. In beiden Teams fehlten mit Ohms (TSV) und Frey (Tuspo) die Torjäger, zusätzlich wurde bei Zierenberg auch noch Ante Grgic vermisst. Trotzdem machte der Aufsteiger das erst einmal nicht schlecht. Nach der Grebensteiner Drangphase, die auch das 0:1 (8.) durch Jannik Kleinschmidt einbrachte, von rechts hatte Leon Ungewickel in die Mitte gespielt, konnte die Schmidt-Elf durchaus mithalten und einige Freistöße herausholen, die jedoch von Daniel Dzaja nicht im Ziel untergebracht werden konnten.

Nach dem Seitenwechsel kam der TSV nach einem kapitalen Abstimmungsfehler zwischen Julian Paulus und Schlussmann Niklas Lesemann, der von Routinier Shaban Mustafa clever ausgenutzt wurde, sogar zum 1:1-Ausgleich nach 48 Minuten. Doch das rüttelte die Gäste wach, schon direkt nach dem Anstoß schalteten sie auf Offensive um und Leon Ungewickel lupfte über den TSV-Keeper den Ball zum 1:2 ein. Nun machte der Tuspo seine Hausaufgaben, wie es Trainer Mikaeli Shihni bezeichnete und präsentierte sich wie eine Spitzenmannschaft. Zuvor habe seine Mannschaft zu träge aufgespielt, bemängelte Shihni, der aber mit dem Folgenden sehr zufrieden sein konnte. Nur 120 Sekunden nach dem 1:2 gab es einen Eckball von Mehil Bingül, den Jannik Kleinschmidt hoch zwischen die doppelte Torlinienabsicherung der Zierenberger zum 1:3 einschoss. Weiter zwei Minuten später die nächste Topchance für Kleinschmidt.

Nach einer Stunde Bilderbuchkombination der Gäste über Karim Belarbi in die Mitte zu Kleinschmidt, der per Direktabnahme das 1:4 erzielte. Es spielte nur der Tabellenzweite. Belarbi ließ eine Chance in der 72. Minute liegen.

In der 74. Minute das 1:5, tolle Vorarbeit von Bingül per Schlenzer zu Ungewickel. Fünf Minuten vor dem Ende machte Grebenstein das halbe Dutzend voll, der eingewechselte Juniorenspieler Julius Schmidt war der Torschütze.

Zierenbergs Trainer Daniel Schmidt kam zu der aus seiner Sicht realistischen Einschätzung, dass der Tuspo die klar bessere Mannschaft und auch in der Höhe verdienter Sieger war. Die ersten 45 Minuten hätte sein ersatzgeschwächtes Team aber gut dagegen gehalten.