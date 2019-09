Acht Tore, aber kein Sieger

Eine torreiche Partie gab es in der Fußball-Kreisliga A zwischen Schöneberg und Schauenburg II. Es fielen insgesamt acht Treffer, einen Sieger gab es aber nicht. Das für Freitagabend vorgesehene Spiel zwischen der TSG Hofgeismar und Immenhausen II wurde auf Donnerstag, 12. September, verlegt.

Schöneberg - Schauenburg II 4:4 (1:2). Auf dem Platz in Schöneberg kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die Gäste zogen in einem packenden Schlagabtausch durch Yannic Schneider (4.) und Christian Lies (16.) in Führung, Emre Öztürk (26.), Patrick Hepner (49., ET) und Max Metje (73.) drehten den Spieß um. Daniel Weinberger (79.) und Daniel Hischemöller (86.) sorgten erneut für die SG-Führung, doch Fabrice Neth (90.+2) rettete dem TSV einen Punkt.

Diemeltal - Carlsdorf 3:0 (0:0). Bis zum Pausenpfiff lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, begegneten sich auf Augenhöhe, wobei hüben wie drüben nennenswerte Torchancen Mangelware blieben. Bei den Gästen verletzte sich früh Torwart Marcel Thiele, quälte sich aber noch bis zum Halbzeitpfiff über die Runden, konnte dann aber nicht mehr weiterspielen. Für ihn ging Nico Deppe zwischen die Pfosten. SG-Pressesprecher Friedrich Wiegand: „Die Carlsdorfer präsentierten sich keineswegs wie ein Kellerkind, hätten gar in Führung gehen können, was aber unser Keeper Daniel Knauf im Doppelpack vereitelte.“ Besser machte es Dennis Djulinac (61.), brachte die Platzherren in Führung. Erst in den Schlussminuten tüteten dann Steffen Rothschild (82.) und Nicola Nölle (90.) den Diemeltaler Dreier endgültig ein.

Calden/Meimbressen II - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 4:1 (0:1). Beim Gang zur Pausenerfrischung gab es doch etwas lange Gesichter bei der gastgebenden Gruppenligareserve. Denn da sahen sie sich durch eine frühes Tor von Jonas Häusling (9.) noch im Hintertreffen. Die Breunaer hätten gar mit kluger Kontertaktik noch höher führen können, was aber Platzherrenschlussmann Thilo Müller verhinderte. Das hätte den Spielverlauf auch etwas auf den Kopf gestellt. Denn tonangebend waren schon die Hausherren von Trainer Uwe Mackewitz, die sich jedoch im Auslassen bester Einschussmöglichkeiten regelrecht überboten.

Anscheinend muss es in der Kabine eine Ansage gegeben haben, zu dem wurde das Schussvisier besser justiert. Mit einem Doppelschlag nach feiner Vorarbeit von Jan Rothschild glich Nils Mackewitz (52.) aus. Davon hatten sich die Breunaer noch nicht richtig erholt, da klingelte es erneut in ihrem Kasten. Diesmal traf Jan Rothschild (54.), Vorbereiter war hier Nils Mackewitz. Innerhalb von 60 Sekunden machten die Caldener dann den Sack definitiv zu. Einen 25-Meter-Freistoß zirkelte Philip Butterweck (77.) unhaltbar in den oberen Torwinkel und Fabrice Lindner (78.) besorgte die vierte Platzherrenbude.

Espenau - Weser/Diemel 4:1 (2:0). Die Gäste, die insgesamt doch hinter den Erwartungen blieben, konnten froh sein, dass sie bis zur Pause nur die Treffer durch Nico Weller (16.) und Sebastian Hackert (34., FE) kassierten. Von den Beinen geholt wurde Alexander Klindworth. Die Platzherren gaben klar den Takt vor, konnten ihre Dominanz kurz nach dem Seitenwechsel durch David Moldenhauer (49.) auch zählbar umsetzen. Weser/Diemel schöpfte nach dem Anschlusstreffer durch Christian Voss (56.) neue Hoffnung, eine Wende des Spiels blieb jedoch ein frommer Wunschtraum. Denn fast im Gegenzug stellte Alexander Klindworth (60.) mit einem unhaltbaren 25-Meter-Hammer in den oberen Torwinkel den alten Abstand wieder her. ihx