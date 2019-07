Acht Tore in Mariendorf

Gruppenligist TSV Zierenberg wurde seiner Favoritenrolle in Mariendorf gerecht und besiegte den C-Ligisten im Pokal 7:1 (3:1).

Robin Möller eröffnete den Torreigen bereits in der ersten Minute. 60 Sekunden später erzielte Martin Stück eines seiner insgesamt drei Treffer. In der Schlussphase war der Stürmer mit einem Doppelpack erfolgreich (74., 78.).

Den Anschlusstreffer zum 1:2 schoss Torjäger David Wendel (30.). Ante Grigic stellte den alten Abstand wieder her (32.). Mitte der zweiten Halbzeit trug sich der Kapitän erneut in die Torschützenliste ein. In der 57. Minute unterlief den Gastgebern ein Eigentor durch Luca Kotzian. Zierenberg trifft in der nächsten Runde auf den Sieger Diemeltal/Holzhausen. zyh