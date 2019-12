Ahnatal/Calden erkämpft sich zwei Punkte

Stefan Hermenau warf zwei Tore in der Schlussphase.

Einen wichtigen 27:26-Heimsieg feierte die HSG Ahnatal/Calden gegen den Tabellenletzten TSV Heiligenrode. Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die Punkte unter Dach und Fach waren.

Nach einem 3:5-Rückstand warfen die Gastgeber eine Führung von drei Toren heraus.

Bis zur Pause verkürzte Heiligenrode auf 14:12. Nach dem Seitenwechsel schaffte der TSV nicht nur den Ausgleich, sondern konnte mit 17:16 und 19:17 in Führung gehen. Lars Most, Michael Dietzsch und Daniel Pächer drehten diesen Rückstand in eine 20:19-Führung.

In der spannenden Schlussphase war es Stefan Hermenau, der die Treffer zum 25:22 und 26:23 markierte. Die Gäste kämpften sich aber wieder auf 26:25 heran. Dazu verwarfen die Gastgeber einen Siebenmeter.

Mit seinem Tor zum 27:25 acht Sekunden vor Schluss erlöste Maik Sostmann die HSG. Vier Sekunden vor dem Ende sah Jan Sommerlade nach einem Foul Rot und Tim Giese verwandelte den Siebenmeter zum 27:26-Endstand.

Ahnatal/Calden:Ledderhose, Schmidt - Pächer (4), Dietzsch (2), Endtricht (1), Most (4/2), J. Sommerlade, Stelter (6), Schuldes (2), Hermenau (4), Bier (2), Brücker, Sostmann (2). zmw