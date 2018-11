Ahnatal/Calden siegt ohne Mühe

Hofgeismar. Während die Handball-Bezirksoberligisten HSG Ahnatal/Calden und SHG Hofgeismar/Grebenstein siegten, verlor der dritte heimische Mannschaft der Liga, die HSG Reinhardswald, ihr Auswärtsspiel bei Eintracht Baunatal II.

HSG verkaufte sich gut

Eintracht Baunatal II - Reinhardswald 30:27 (16:15).Die HSG Reinhardswald hat sich bei ihrer 27:30-Niederlage beim Dritten GSV Eintracht Baunatal II achtbar geschlagen. Ausgeglichen verlief vor allem die erste Halbzeit, in der die Reinhardswälder einen 4:7-Rückstand in eine 13:10-Führung umwandelten. Diese Führung hielt aber nur zwei Minuten und kurz vor der Pause lag die Eintracht wieder mit 16:15 in Front. Gleich nach der Pause erhöhten die Großenritter auf 18:15. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit setzten sich die Gastgeber über 21:16 bis auf 25:19 in der 48. Minute ab. Dennis Lange, Dustin Vetterlein und Nico Reuse ließen die Gäste wieder auf drei Tore herankommen. Richtig spannend wurde es aber nicht mehr, denn die Drittligareserve konnte danach auf 28:23 erhöhen. Der nie aufsteckende Tabellenachte konnte in den Schlussminuten wieder auf drei Tore verkürzen.

Reinhardswald: Kaufmann, Weifenbach - Brandau, Dettmar (2), Niemeier (2), H. Albrecht (4), F. Albrecht (5/4), Lange (2), Vetterlein (1), Reuse (5), Konze (4), Heib (2).

Hartes Stück Arbeit für SHG

Hofgeismar/Grebenstein - Lohfelden/Vollmarshausen 33:28 (15:15). Das Duell des Landesligaabsteigers SHG Hofgeismar/Grebenstein gegen den Aufsteiger HSG Lohfelden/Vollmarshausen endete mit einem 33:28-Sieg der Gastgeber. Mit Kristap Svank, Jonas Kramski und Henrik Schröder fielen drei weitere Stammspieler aus. Dafür kehrten Maic Fehling und Julian Schwarz in die Mannschaft zurück. Dazu halfen die Routiniers Thomas Melzer und Roland Rietschel aus. Über den größten Teil der Partie fanden die Gastgeber nicht zu einer wirklich guten Abwehrarbeit, sodass sich Lohfelden/Vollmarshausen immer wieder leicht durchsetzen konnte. Lange Zeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem die Gastgeber zumeist knapp führten, aber auch die Gäste zweimal die Nase mit 10:9 und 17:16 vorne hatten. Auch eine 26:23-Führung in der 48. Minute hatte nur kurze Zeit Bestand. Drei Minuten vor Schluss gelang der HSG der 30:29-Anschlusstreffer. Der auf halbrechts spielende Jugendspieler Anton Göttlicher erzielte in seinem Premierenspiel das wichtige 31:29. Als danach der beste HSG-Schütze Löber einen Siebenmeter nicht verwandelte, erhöhten Maximilian Kurth und Christopher Gerhold per Siebenmeter auf 33:29. Neben Paul Lielischkies wusste vor allem Torhüter Till Edmann mit drei gehaltenen Strafwürfen zu überzeugen.

Hofgeismar/Grebenstein: Erdmann, Brand - Lüdicke (2), Frank, Göttlicher (2), Schwarz, Kurth (4), Köster (3), Rietschel (1), Kurban (5), M. Fehling (2), Melzer, Gerhold (6/6), P. Lielischkies (8).

Klare Sache

Ahnatal/Calden - Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim 36:28 (19:10). Nicht so deutlich wie in der Vorsaison, aber dennoch eindeutig mit 36:28 gewann die HSG Ahnatal/Calden gegen das Schlusslicht HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim. Bis zum 9:8 taten sich die Gastgeber jedoch recht schwer. Erst danach setzte sich der Fünfte über 12:8 bis auf 19:9 ab, ehe die Gäste noch vor der Pause das zehnte Tor erzielten. Sehr holprig verlief die erste Hälfte der zweiten Halbzeit. Die Wildunger kamen vor allem über ihren Haupttorschützen Jan Appel Stück für Stück bis auf vier Tore heran. Daniel Pächer, Michael Dietzsch und Moritz Ködel erhöhten danach wieder auf 29:22. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Drei weitere Tore in Folge von Pächer, Domenic Bier und Ködel brachten kurz vor Schluss eine 36:25-Führung. Danach ließen es die Gastgeber wieder schleifen und den Gästen gelangen die letzten drei Tore.

Ahnatal/Calden: Schmidt - Pächer (7), Dietzsch (2), Most (7/4), Ködel (7), Schuldes (1), Hermenau (6), Bier (5), Brücker, Stiegel (1). (zmw)