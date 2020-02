Ahntatal/Calden unterliegt Zwehren/Kassel

Wesertal und SHG Hofgeismar/Grebenstein weiter in der Spitzengruppe

+ Siebenfacher Torschütze: Daniel Pächer zeigte wieder eine gute Partie, konnte aber die Niederlage von Ahnatal/Calden nicht verhindern. Foto: Hofmesiter

Hofgeismar – In der Handball-Bezirksoberliga geht der Dreikampf zwischen Wesertal (Sieg in Heiligenrode), Korbach (Niederlage in Külte) und der SHG Hofgeismar/Grebenstein (Sieg im Derby gegen Reinhardswald) weiter.