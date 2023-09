„Alle müssen sich voll ins Zeug legen“

Von: Michael Wepler

Laufstark: Rico Lotzgeselle will mit Dörnberg auch in Eiterfeld punkten. © Raphael Wieloch

Dörnberg – Eine Leistungsexplosion erlebte der Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg in seinem letzten Heimspiel in der zweiten Halbzeit gegen den bis dahin Tabellenersten Barockstadt Fulda/Lehnerz II und feierte mit 6:4 seinen ersten Saisonsieg. An diese Leistung will der FSV am Samstag (16 Uhr) beim Aufsteiger SG Eiterfeld/Leimbach anknüpfen. Einen wertvollen Anteil an den ersten Punkten der neuen Saison hatte Außenverteidiger Rico Lotzgeselle, der ein großes Laufpensum absolvierte.

Der 25-Jährige, der seit sieben Jahren für den FSV im Seniorenbereich spielt, äußert sich zum letzten Spiel und zu der kommenden Aufgabe.

Seine eigene Leistung: „Es ging in dieser Begegnung darum, alles aus sich herauszuholen. Da waren alle in der Mannschaft gefordert und haben das auch großartig gemacht.“

Die Leistungsexplosion in der zweiten Halbzeit: „Wir sind schwer in dieses Spiel gekommen und lagen mit 0:2 zurück. Ich hatte aber schon Mitte der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir besser im Spiel waren. Ganz wichtig war dann der Anschlusstreffer vor der Pause. Die zweite Halbzeit hat dann mit dem sofortigen Ausgleichstreffer perfekt begonnen. Wir haben uns danach in einen Rausch gespielt. Da hat einfach alles geklappt. Wir hatten vorher schon in Lichtenau und im Pokal in Espenau ansteigende Form gezeigt, aber so eine zweite Halbzeit, in der fast alles klappte, ist dann auch nicht immer zu erklären.“

Die Stimmung nach dem Spiel: „Die war großartig. Nach drei Niederlagen herrschte im Bergstadion eine große Erleichterung. Allerdings ist uns bewusst, dass es nur drei Punkte waren und wir unbedingt nachlegen müssen.“

Der kommende Gegner Eiterfeld/Leimbach: „Dieser Gegner sagt mir noch nichts, aber wer den SSV Sand mit 6:0 schlägt und bei CSC 03 Kassel mit 1:0 gewinnt, der ist schon zu beachten. Unser Ziel ist es, bei dem Aufsteiger etwas Zählbares mitzunehmen. Wir müssen dabei die gleiche Einstellung aus unserem letzten Spiel mitnehmen. Alle müssen sich voll ins Zeug legen.“

Fanbus: Der FSV Dörnberg setzt einen Fanbus ein. Treffpunkt: Samstag, 13 Uhr, Rathaus. Interessenten melden sich bei Abteilungsleiter Matthias Thomsen. (Michael Wepler)