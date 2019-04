Alles Schilke, oder was?

Handball muss etwas mit Genen zu tun haben. Maic, Florian und Ben heißen drei Fehling-Brüder, die einst in der Landesliga-Mannschaft der SHG Hogeismar/Grebenstein zusammen spielten. Es war nicht die einzige Familie die zeitweise eine Mannschaft prägte. Ida, Thekla und Anna heißen die drei Riedel-Schwestern, die teilweise zusammen in der Landesligamannschaft von Wesertal standen.

Doch die Schilkes toppen das: Da kann es schon einmal vorkommen, dass in Spielberichten der Name Schilke in fünffacher Form auftritt.

Frank (50) spielte einst in Uslar, betreute später Jugendmannschaften von Wesertal und steht heute bei der zweiten Mannschaften an der Linie.

Wenn Not an Spielerinnen herrscht, springt schon mal seine Frau Christina (46) ein. Und je nachdem, welche Aufstellung Frank Schilke noch wählt, kann es sein, dass ihre Töchter Pauline (20) und Charlotte (19), die beide derzeit auch ihre Einsätze in der Landesliga-Mannschaft haben, mit auf dem Parkett stehen. Und natürlich auch Nora (26) Schilke, ihre Nichte. Der angehenden Hausärztin reicht das Spiel in der zweiten Mannschaft voll und ganz. „Da kann man sich richtig auspowern.“ Als Medizinstudentin ist die Zeit knapp und eine Doppelbelastung in zwei Mannschaften wäre nicht zu stemmen.

Keine Frage, Handball prägt das Leben der Schilkes. An Spieltagen kann es schon mal sein, dass es am Frühstückstisch um den schnellen Mannschaftssport geht. Nach dem Spiel aber, so sagen sie übereinstimmend, sei das Thema abgehakt. In der letzten Minute eine Großchance zum Sieg vergeben? Es wird am Familientisch nicht mehr thematisiert.

Dass die Schilkes zum Handball kamen, ist eigentlich kein Zufall. Franks Familie war schon geprägt vom Handballsport und in Vernawahlshausen lautet für sportliche Kinder die Frage ohnehin nur, ob sie in die gut aufgestellte Leichtathletiksparte des MTV gehen, oder eben, wie an der Weser üblich, zum Handball.

Die Schilke-Mädchen landeten beim Handball. Schon im Vorschulalter fingen sie an. Ihrem Sport sind sie treu geblieben und bereut haben sie es nicht.

Der Teamgeist sei klasse und man verstehe sich bestens in der Mannschaft, sagen die Spielerinnen. Und dass der Vater Trainer ist, störe nicht weiter. „Beim Spiel oder im Training sieht man ihn nicht als Vater sondern als Trainer“, sagt Pauline. Er versuche natürlich, alle Spielerinnen gleich zu sehen, sagt Frank, doch möglicherweise betrachte man das Spiel der eigenen Kinder „etwas kritischer.“ Aber Probleme hätte es deswegen noch nie gegeben.

Das gemeinsame Hobby eint, und ein Vorteil sei, dass man zusammen zum gleichen Spiel fahren könne. Je nach Spielbeginn könne es dann schon mal vorkommen, dass die Küche kalt bleibt. Ein großes Problem ist es ja nicht. Die Schilkes sind ja gemeinsam unterwegs.

Leidtragender könnte nur Bruder Pelle Schilke sein. Der ist 24. Und sein Hobby? Natürlich Handball.

Früher spielte er in Wesertal, dann mal zwischenzeitlich in der Landesliga bei der SHG Hofgeismar/Grebenstein und jetzt in der Oberliga bei der TG Münden. Handball muss etwas mit Genen zu tun haben.