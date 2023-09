Alles spricht für den Spitzenreiter

Von: Ralf Heere

Einsatz fraglich: Jonas Hampe könnte Hombressen/Udenhausen im Derby fehlen. © Raphael Wieloch

Hombressen – Das nächste Kreisderby steht für den Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga, die SG Hombressen/Udenhausen, am Sonntag (15 Uhr) auf dem Programm. Dann gastiert die SG Reinhardshagen in Hombressen. Hierzu Fragen und Antworten:

Wie ist die aktuelle Tabellensituation?

Alles spricht für die SG Hombressen/Udenhausen nach dem optimalen Start von fünf Siegen. Zwar hat der KSV Hessen Kassel II neben den Punkten jetzt auch im Torverhältnis aufgeschlossen, aber 22:3 Tore sprechen eine deutliche Sprache.

Die SG Reinhardshagen hält sich mit zwei Erfolgen bisher in der zweiten Tabellenhälfte auf und dürfte mit dem bisherigen zehnten Rang nicht gänzlich unzufrieden sein.

Hat Reinhardshagen schon mal gegen Hombressen/Udenhausen gewonnen?

Ja, das ist aber schon lange her. Im Jahr 2010 gewann die Weserelf mit 4:0 im Reinhardswald – damals spielten beide Teams noch in der Kreisoberliga. In der letzten Saison gab es beim 2:5 und 1:4 nichts zu holen.

Wie stehen die Chancen diesmal für Reinhardshagen?

Dies könnte über die Defensive entschieden werden. Wenn es der SGR gelingt, die starke Offensive des Tabellenführers in Schach zu halten, ist vielleicht etwas möglich. Denn für Tore sind die Schützlinge von Trainer Patrick Fraahs (fast) immer gut. Individuelle Fehler, die beim kürzlichen 2:4 gegen Wolfsanger einfach zu häufig passierten, müssen diesmal vermieden werden, um eine Chance zu haben.

Fällt aus: Reinhardshagens Dominik Munk. © Raphael Wieloch

Wie waren die letzten Spiele von Hombressen/Udenhausen?

Für den Beobachter nicht so souverän und daraus macht auch Spielertrainer Nicolai Lorenzoni keinen Hehl. Schon beim letzten Heimspiel gegen Heiligenrode war der 31-Jährige nicht so zufrieden und dies hätte sich in Calden vor allem in der ersten Halbzeit fortgesetzt. Die Arbeit gegen den Ball sei ganz gut gewesen, aber mit dem Ball läuft es nicht nach Wunsch. „Wir haben zu wenig Optionen untereinander zu unseren Mitspielern“, erklärt Lorenzoni und meint damit, dass bei eigenem Ballbesitz zu wenig nach vorne kommt – da bestünde Verbesserungsbedarf.

Wie könnte es am Sonntag laufen?

Lorenzoni geht davon aus, dass die SG Reinhardshagen am Sonntag versuchen wird, seine Elf erst gar nicht zum spielen kommen zu lassen, aber er sieht sich und sein Team auf die Spielweise des Gegners gut vorbereitet. Dass Reinhardshagen in die Rolle des Underdogs schlüpft, dürfte vor dem Nachbarschaftsduell klar sein.

Wie sieht es personell aus?

Reichensachsen-Rückkehrer Christopher Hayn dürfte erstmals spielberechtigt sein, Dominik Munk hingegen fällt weiter aus. Beim Gastgeber könnte Nils Hofmeyer zurückkehren, fraglich ist hingegen Jonas Hampe. (Ralf Heere)