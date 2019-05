Alter-Elf kann erfolgreiche Woche krönen

Calden – Für die SG Calden/Meimbressen ist es die Woche der Wahrheit.

Und es kann eine sehr erfolgreiche werden. Denn nach dem Sieg am letzten Sonntag und der Titelverteidigung im Kreispokal, mit dem fast schon sensationellen 2:1-Sieg gegen den SSV Sand, kann die Alter-Elf nun am Samstag (15.30 Uhr) beim Schlusslicht TSV Eintracht Wichmannshausen das Ticket für die nächste Gruppenligasaison ganz sicher buchen.

„Ich will nicht in der Zeitung lesen müssen, Calden/Meimbressen ist abstiegsgefährdet“, sagte SG-Trainer Jens Alter nach dem 1:1 gegen Vollmarshausen vor dieser „englischen Woche“.

Der scheidende SG-Trainer wünschte sich nicht nur einen schönen Abgang nach fünf Jahren. Mit dem Gewinn des Kreispokalsibekam er Teil eins des erfolgreichen absieds schon n am Mittwoch Abend. Nun fehlt noch Teil zwei, der sichere Klassenerhalt mit einem möglichst einstelligem Tabellenplatz. Mit einem Sieg in Wichmannshausen wäre das möglich, wenn auch das Spiel gegen Sand viel Kraft kostete. Alter muss die Anspannung bei seinen Spielern noch einmal raus kitzeln und er kennt seine Mannschaft so gut, dass er weiß, dass sie sich in der Favoritenrolle nicht immer wohl fühlt.

Doch diesmal könnte die Mannschaft der Vereinigten auf der weiten Rückfahrt aus dem Sontraer Ortsteil einen Erfolg zusammen mit ihren treuen Anhängern feiern. Die SG Calden/Meimbressen setzt nämlich einen Fanbus zu dieser Partie ein. Es spricht viel für die Caldener, im aktuellen Formbarometer der Gruppenliga liegen sie auf dem vierten Platz und Wichmannshausen steht schon längst als Absteiger fest.

Doch, da war doch was am 20. Oktober 2018? Genau, dieser Tag darf als Tiefpunkt der langsam zu Ende gehenden Saison bezeichnet werden. Da entführte nämlich die Eintracht mit einem 3:0 souverän drei Punkte aus Calden. Das darf als Warnung für Samstag gelten, für Selbstvertrauen sollte allerdings bei der SG sorgen, wie sie nach diesem Tiefschlag reagierte, denn seither gab es nur noch zwei Niederlagen. In der Rückrunde ist die Alter-Elf fast wieder genau so gut, wie in der ganzen letzten Saison, als sie am Ende Fünfter wurde. zyh