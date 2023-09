Am Ende wird es deutlich

Von: Horst Schmidt

Rick Christof © Joachim Hofmeister

Kassel – Lange Zeit fiel Fußball-Verbandsligist CSC 03 Kassel beim 5:0 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Sand nicht viel ein, dennoch setzte sich die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi deutlich durch und feierte damit den ersten Heimsieg der neuen Saison.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und drängten die Gäste in deren eigene Hälfte zurück. Problem dabei: Damit waren die Räume zu. Die Bad Emstaler um Trainer Tobias Oliev bauten eine Vierer- und eine Fünferkette tief in der eigenen Hälfte auf, lediglich Ben Zornhagen lauerte als Anspielstation in der Nähe der Mittellinie.

Pech für die Gäste, dass Torhüter Rick Christof verletzungsbedingt früh vom Feld musste (10.), für ihn kam Elias Kase ins Spiel. Und der bekam gleich ordentlich zu tun, als er einen Schuss von Jon Mogge aus spitzem Winkel zur Ecke lenkte. Machtlos war er dann fünf Minuten später, als er erst zweimal bravourös klären, gegen den Nachschuss von Marco Dawid aber nichts mehr ausrichten konnte.

Damit hatten die 03er dann ihr relativ schnelles Tor und den guten Willen ein weiteres Tor draufzulegen, konnte den Gastgebern niemand absprechen.

Nachdem zunächst Kevin Nennhuber, Dawid und Pascal Itter mit ihren Möglichkeiten gescheitert waren, hätten die Gäste vor der Pause fast noch den Ausgleich markiert. Timur Ögretmen fand aber bei seinem 16-Meter-Schuss in Joshua Wanduch seinen Meister.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die Mannschaft von Trainer Oliev zog nun ihre Verteidigungslinien bis auf 30 Meter vor dem eigenen Tor zurück und wartete auf den möglicherweise entscheidenden Konter. Noch bevor den Gastgebern das erlösende 2:0 gelang, mussten sie erst mal durchatmen als der eingewechselte Steffen Bernhardt aus gut zehn Metern seinen Schuss zu hoch angesetzt hatte, später gelang dem SSV noch ein Abseitstor. Dann aber die Erlösung. Wiederum Dawid war es, der eine Flanke von Toni Lecke zum 2:0 verwertete (74.).

Nun schraubten die Gastgeber das Ergebnis in die Höhe. Nennhuber erzielte das 3:0 (78.), Ante Grgic legte nach (80.) und Jon Mogge (85.) sorgte für das 5:0. (Horst Schmidt)