Auch ohne Lohne siegreich

Von: Michael Wepler

Augen zu und durch: Reinhardshagens Sören Schuldes (links) gewinnt das Luftduell gegen Hombressen/Udenhausens Spielertrainer Nicolai Lorenzoni. © Raphael Wieloch

Hombressen – Es war ein harter Kampf, doch am Ende hat die SG Hombressen/Udenhausen das Reinhardswaldderby gegen die SG Reinhardshagen mit 2:0 (1:0) gewonnen. Damit feierten die Gastgeber ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Fußball-Gruppenliga, haben aber ihre Tabellenführung an Hessen Kassel II verloren.

Welche wichtigen Personalien gab es?

Bei Hombressen/Udenhausen fehlte Torjäger Dominik Lohne verletzungsbedingt. Dafür rückte Christoph Geule in die Angriffsspitze. Bei Reinhardshagen fehlte Cheftrainer Patrick Tarek Fraahs, der nach den Vorfällen beim Spiel in Espenau bis einschließlich den 5. Oktober vom Verbandsgericht gesperrt wurde. Seinen Platz als Trainer nahm Jan Umbach ein.

Wer fand besser in die Partie?

Der erste Angriff kam von den Hausherren, doch der Schuss von Jonas Hampe war kein Problem für Marius Becker (5.). Nach einem Konter der Gäste kam Luca Ilenburg vor Jan Paar an den Ball. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft führte zum 1:0 der Gastgeber, als Oliver Speer Christoph Geule bediente (19.).

Wie verlief das Spiel nach diesem Tor?

Die Gäste zeigten sich nicht verunsichert. Nach einem Freistoß klärte Ilenburg gegen Sören Schuldes und Lucas Salomon prüfte Ilenburg mit einem Schuss von der Seite (22., 27.). Auf der Gegenseite hatten Geule und Hampe Möglichkeiten.

Wie ging es nach der Pause weiter?

Zunächst forderten die Fans der Gastgeber Rot, als André Paar Hampe an der Seitenlinie foulte. Der Schiedsrichter beließ es aber bei Gelb. Mehr vom Spiel hatten die Gäste. Einen Schuss von André Paar lenkte Ilenburg zur Ecke ab (56.). Dazu wurde ein Ziegler-Schuss vor der Linie abgewehrt (62.).

Für die Gastgeber war es Hampe, der zwar schon an Becker vorbei war, aber der Ball bereits die Linie überschritten hatte (68.). Der letzte Freistoß der Gäste landete in der Mauer. Der Ball wurde danach in Richtung Mittellinie geschlagen, wo der aufgerückte Becker nicht mehr ans Leder kam. So war der Weg frei für Lorenzoni, der zum 2:0 ins leere Tor einschob (90.+1.).

Was sagten die beiden Trainer?

Für Lorenzoni war es das erwartet schwere Spiel: „Die gegnerischen Mannschaften haben sich gut auf uns eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Konter nicht gut genug ausgespielt.“ Für Reinhardshagens Jan Umbach wäre ein Unentschieden gerechter gewesen: „Wir haben beim 1:0 nicht aufgepasst und danach das Spiel bestimmt, haben aber leider unsere Chancen nicht genutzt.“ (Michael Wepler)