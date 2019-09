Auch Wesertaler Frauen legen los

Auftaktspiel in eigener Halle

+ Auftakt gegen Dittershausen: Wesertal, hier Tessa Herbold beim Tempogegenstoß läuft ihrer Gegnerin von der TSG auf und davon. So war es in der vergangenen Saison und so wollen die Wesertalerinnen auch in die neue Saison starten. Foto: Löschner

Oberweser – Eine Woche später als der Rest der Liga startet in der Frauenhandball-Landesliga die HSG Wesertal in die neue Saison. Gegner wird am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle Oedelsheim die TSG Dittershausen sein.