Auf starken Gästeangriff achten

Wesertal empfängt am Sonntag Wollrode

+ Gegen Wollrode wird Wesertals Torfrau, die gesundheitlich angeschlagen ist, mehr als einmal im Mittelpunkt stehen. Foto: Hofmeister

Wesertal – Endlich gibt es wieder ein Heimspiel für den Frauenhandball-Landesligisten HSG Wesertal, der am Sonntag (17 Uhr) in der Sporthalle der Grundschule in Oedelsheim den TSV Wollrode empfängt.