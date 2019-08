Auf Ungewickel und Frey war wieder Verlass

Rothwesten. Der Tuspo Grebenstein hat mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg beim TSV Rothwesten überzeugend seine weiße Weste in der Fußball-Gruppenliga bewahrt.

Dabei zeigten die Grebensteiner, dass sie nach zuvor drei Heimsiegen auch auswärts erfolgreich sein können.

Bereits in der ersten Hälfte war der Verbandsligaabsteiger die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings konnte die beiden Möglichkeiten in den ersten 20 Minuten nicht genutzt werden.

Rothwesten versuchte es viel über lange Bälle und hatte damit zunächst Erfolg. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld konnten zwei Tuspo-Spieler den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern. Das nutzte TSV-Angreifer Eltioni Pietri gekonnt aus und erzielte die 1:0-Pausenführung (38.).

In der zweiten Halbzeit machte sich dann die Überlegenheit der Grebensteiner auch in Toren bemerkbar.

Dabei war wieder einmal auf das Angriffsduo Leon Ungewickel und Manuel Frey Verlass. In der 66. Minute gelang Ungewickel auf Vorlage von Steffen Fried der Ausgleich. Damit war der Bann gebrochen, denn innerhalb von nur sieben Minuten machten die Gäste aus dem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung. Beim 2:1 spielte Julian Paulus aus dem Halbfeld heraus einen langen Ball zu Frey, der Ungewickel bediente (70.). Ganz zwei Minuten später revanchierte sich Ungewickel und servierte Frey den Ball zum 1:3. Richtig sehenswert war der letzte Treffer von Frey per Volleyschuss. Die Vorlage hatte - ja wer wohl Ungewickel geliefert (83.). Neben den beiden Doppeltorschützen wusste Steffen Kowalski im Mittelfeld bei seinem ersten Saisoneinsatz zu überzeugen. „Wir waren in allen Mannschaftsteilen besser,“ sprach Tuspo-Trainer von einem hochverdienten Sieg seiner Mannschaft. Dabei freute ihn, dass sie den Rückstand so gut wegstecken konnte: „Wie gegen Heiligenrode haben wir uns danach besser auf das Spiel des Gegners einstellen können.“

In der Tabelle liegt der Tuspo nach wie vor auf Rang eins, gefolgt von Lichtenau und Dörnberg, die ebenfalls noch eine weiße Weste haben. zmw