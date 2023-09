Frech, unbekümmert, unbekannt

Fels in der Brandung: Innenverteidiger Pascal Hesemeier hält die Espenauer Abwehr zusammen. © Raphael Wieloch

Espenau – Darauf hat der SV Espenau lange gewartet. Und nun ist das Nachbarschaftsduell der Fußball-Gruppenliga beim TSV Rothwesten (Sonntag, 15.30 Uhr) auch ein Verfolgerduell, denn der Neuling ist eine von drei noch unbesiegten Mannschaften in der Liga, während der TSV mit drei Siegen aus vier Partien der direkte Verfolger des Spitzenduos Hombressen/Udenhausen sowie KSV Hessen II ist.

Wir haben fünf Gründe für den Höhenflug des SV Espenau formuliert:

1. Unbekümmert und unbekannt. Für die meisten Gegner in der Liga ist der SVE keine bekannte Größe – verständlich nach dem ersten Aufstieg in die Gruppenliga. Dies machen sich die Espenauer bisher zunutze und spielen frech auf.

2. Immer das erste Tor schießen. Dies gelang bisher in allen vier Saisonspielen und ist ein Schlüssel für den Erfolg. Denn mit einer Führung im Rücken lässt sich nun einmal besser taktieren. Dies wäre vielleicht auch das Rezept um in Rothwesten für eine Überraschung zu sorgen. Sollte es jedoch am Sonntag mal umgekehrt sein, wird es interessant, wie die Mannschaft von Trainer Jaroslaw Chrupek dann reagiert und agiert.

3. Derbysiege. Erst Calden/Meimbressen und dann Reinhardshagen weggeputzt – kann man so machen. Besonders der Erfolg in Calden war ein Paukenschlag, danach folgte der Arbeitssieg gegen Reinhardshagen. Wenn es gegen Mannschaft aus der Umgebung geht, ist der SV offensichtlich besonders motiviert.

4. Starke Defensive. Viel für den Gegner lassen die Espenauer bisher nicht zu. Dazu tragen auch die Neuzugänge Cedric Schlinke, Pascal Hesemeier, Stefan Ansari und Niklas Meurer bei sowie die Routiniers Tobias Mirwald und Nico Töppel, die sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Hombressen/Udenhausen kennen. Mit Sicherheit aber auch Schlussmann Marvin Schmitt, der vier Jahre in Rotwesten spielte und seinen Ex-Klub am Sonntag zur Verzweiflung bringen will.

5. Eingespieltes Team. Bisher gab es fünf Torschützen und bis auf Mirwald, der erst in diesem Jahr zum SVE stieß, sind das Spieler, die seit dem sie aus der Jugend gekommen sind, tragende Säulen in Espenau sind. David Sandrock, Felix Höf, Nico Weller und Jan Schleiden wissen, was der andere vor hat und das ein Vorteil. (Ralf Heere)