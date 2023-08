Den ersten Heimsieg im Blick

Von: Joachim Hofmeister

Spielt er von Beginn an? Tom Herting ist eine Alternative für den fehlenden Robert Garwardt in der Abwehr. © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – Otto Hippmann ist überrascht und stolz zugleich. „Mit dieser schnellen Entwicklung und solch einem furiosen Start habe ich nicht gerechnet“, sagt der ehemalige Vereinsvorsitzende des FSV Wolfhagen vor der Partie der Verbandsliga-Fußballer am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen seien eine gute Ausbeute für den Aufsteiger.

Ein nahezu perfekter Start. Das 1:1 gegen die TSG Sandershausen hat der 78-Jährige, der nun dem Ehrenrat angehört und seit 2014 das Amt des Ehrenamtsbeauftragten inne hat, im heimischen Liemecke-Stadion mitverfolgt. „Man hat deutlich gesehen, dass in der Verbandsliga ein anderer Wind weht. Die Gegner sind keine Laufkundschaft.“

Das Derby beim FSV Dörnberg konnte sich der rüstige Rentner nicht anschauen. „Ich war leider privat verhindert.“ Das klare 4:1 beim Nachbarn geht in die Geschichte ein. Es war der erste Sieg des FSV Wolfhagen in der sechsten Liga. Noch nie zuvor hatte der Verein, der sich 1925 gründete, so hoch gespielt.

Otto Hippmann © Joachim Hofmeister

„Ich habe als langjähriges FSV-Mitglied viele Höhen und Tiefen miterlebt“, sagt Hippmann. Es sei nicht immer einfach gewesen, den Klub zu führen. Hippmann freut sich deshalb umso mehr, dass die Mannschaft den Sprung in die Verbandsliga geschafft hat. Der FSV sei am Höhepunkt angekommen. „So etwas geht natürlich nur, wenn Hand in Hand gearbeitet wird“, weiß Hippmann und fügt an: „Es wäre schön, wenn alle auch dann an einem Strang ziehen, wenn es mal nicht so läuft wie erhofft.“

Die gute Zusammenarbeit sei ein Grund für den Aufschwung. Als weiteren nennt Hippmann die Förderung des Nachwuchses. Das Jugend-konzept im Liemecke-Stadion sei aufgegangen und trage bereits viele Früchte. „In der ersten Mannschaft spielen viele Eigengewächse“, freut er sich. Gepaart mit routinierten Spielern werde die Mannschaft laut Hippmann in der Nordstaffel eine gute Rolle spielen. „Ich sehe unser Team am Ende der Saison im sicheren Mittelfeld.“

Auf den kommenden Gegner angesprochen, sagt der Ex-Boss: „Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat uns in der Serie 21/22 kräftig in die Suppe gespuckt. Es gibt etwas gutzumachen.“ Lange Zeit kämpften beide Mannschaften sowie der KSV Hessen Kassel II um den Aufstieg, letztendlich setzte sich der kommende Gegner durch. Wolfhagen gewann zwar das Hinspiel 4:0, verlor aber das wichtige Rückspiel 2:4.

Hippmann hofft, dass seine Mannschaft an die guten Ergebnisse aus den ersten beiden Saisonspielen anknüpfen kann und den ersten Heimsieg einfährt.

Kapitän Robert Garwardt wird seine Mannschaft in der zweiten Partie vor eigener Kulisse nicht unterstützen können. Er sah im Derby in Dörnberg wegen Foulspiels die Rote Karte und fällt für die anstehende Begegnung sowie das Spiel in Bronnzell aus. Sorgen macht sich der Spielführer deswegen nicht: „Die Mannschaft hat immer noch genug Qualität.“

So sieht es auch Trainer Valentin Plavcic: „Wir haben einen großen Kader.“ Tom Herting sei eine sinnvolle Alternative für Garwardt in der Abwehr.

Der gesperrte Verteidiger berichtet von einer positiven Stimmung während der Trainingswoche, die Mannschaft sei top vorbereitet. „Der Sieg im Bergstadion hat für jede Menge gute Laune gesorgt. Wir haben ein prima Spiel gezeigt.“ An diese Leistung gelte es gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach anzuknüpfen. „Wir wollen uns für die Niederlage aus der Runde 21/22 revanchieren und werden dafür alles geben.“ Eine klare Ansage, die Otto Hippmann und den FSV-Fans gefallen dürfte. (Joachim Hofmeister)